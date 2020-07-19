به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین قسمت از فصل دوم برنامه تلویزیونی «چراغ مطالعه» شنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۹ از شبکه چهار سیما روانه آنتن شد. در این برنامه به کتاب «روانشناسی تبلیغات» با حضور محسن شاهینپور، مترجم اثر، پرداخته شد.
محسن شاهینپور در ابتدا گفت: این کتاب در دانشگاههای دنیا تدریس میشود و احساس کردیم خلأ این کتاب در کشور ما وجود دارد که به سراغ ترجمه آن رفتیم. این کتاب به بخش ناخودآگاه مغز میپردازد و از اینجهت با آثار دیگر متفاوت است. کتابی جذاب و شیرین و بهروز و کاربردی است که در داخل مورد توجه قرار گرفت. در بخش اول این کتاب به این موضوع پرداخته شده که مصرفکنندگان چگونه تبلیغات را پردازش میکنند. بخش دوم هم به این میپردازد که روشهای تأثیر این تبلیغات بر روی مصرفکنندگان چیست.
مترجم کتاب «روانشناسی تبلیغات» افزود: مصرفکنندگان امروز آگاهی بیشتری دارند و هوشمندتر شدهاند. از آنجا که انبوهی از کالاها وجود دارد افراد از خود میپرسند که چرا باید این کالا را بخرم. مغز از دو قشر تشکیل شده است: بخش خودآگاه و ناخودآگاه. ۹۵ درصد از فعالیتهای مغز مربوط به ناخودآگاه است. برای ما جالب بود که بدانیم هرکدام از این فعالیتها به کدام بخش مربوط است و تبلیغات به کدام یکی از اینها مربوط میشود.
وی ادامه داد: لب پیشانی مغز به بخش احساس، خلاقیت و نوآوری میپردازد. لب گیجگاهی هم به تداعی مربوط میشود. ما وقتی یک چیزی را میخواهیم بخریم قبل از خرید آن را در ذهنمان تداعی میکنیم. ناخودآگاه مغز چه موقع تحریک میشود؟ خلاقیت و نوآوری در این زمینه مهمترین نقش را دارد. آیا ما برای طرح و رنگ یک پیراهن از قبل تصمیم میگیریم؟ خیر، این تصمیم را در جلوی ویترین مغازه میگیریم. ما ابتدا توجه میکنیم، بعد جذب میشویم، یک مرحله قبل از خرید درباره کالا استدلال میکنیم و در نهایت برای خرید به نتیجه میرسیم. انسان نوآوری و خلاقیت را دوست دارد و این مربوط به بخش ناخودآگاه مغز ما میشود.
کوروش علیانی، مجری کارشناس برنامه سپس پرسید: این کتاب تصویر جامعه آمریکا در چند دهه قبل را ارائه میدهد که خیلی با جامعه امروز ما تطابق ندارد. همچنین تقسیمبندی مغزی که ارائه میدهد قدیمی است و امروز بهگونهای دیگر تقسیمبندی میشود.
محسن شاهینپور پاسخ داد: این کتاب بر اساس نظریات اثبات شده نوشته شده است که مربوط به یک جامعه خاص نیست و در همه جوامع قابل استفاده است. نویسنده این کتاب، ولف گانگ اشتروب، یکی از برجستهترین روانشناسان اروپاست که تخصص او روانشناسی اجتماعی است. او سعی کرده دانش ارتباطات و دانش روانشناسی را ترکیب کند و از رویکردهای روانشناسی در نوشتن این کتاب استفاده کند. در جاهایی که در حوزه رفتار مصرفکننده و تبلیغات نیاز به کمک احساس میکند به سراغ باب ام. فنیس میرود و از او کمک میگیرد.
وی اضافه کرد: باب ام. فنیس میگوید تا امروز چنین کتابی نوشته نشده است. با توجه به اینکه شروع کار در این حوزه بوده و همچنین استقبالی که از این کتاب شد و الان منبع درسی است نشاندهنده موفقیت این کتاب است. موفقیت این کتاب باعث شد به فکر نوشتن جلد دوم این کتاب بیفتند. ما سعی داشتیم تجربیات این کتاب را به جامعه ایران منتقل کنیم و توانستیم حضور موفقی در بازارهای بینالمللی داشته باشیم و فروشمان را ۳۰۰ درصد افزایش دهیم.
محسن شاهینپور در پایان گفت: همه این موفقیتها با استفاده از نکات این کتاب و کتابهای مشابه بوده است. این موفقیت بدون کمک گرفتن از نظریات روانشناسی ممکن نبود. در این کتاب از نظریات حدود ۷۰۰ دانشمند روانشناسی و حوزه تبلیغات استفاده شده است. این کتاب باعث شد بتوانم برای کشور ارزآوری داشته باشیم.
در آیتم کتابدار برنامه سیامک محبوب، کتابدار و پژوهشگر، تجربههای خود در زمینه کتاب خواندن و اینکه چه بخوانیم و چطور بخوانیم را بیان کرد.
فصل دوم «چراغ مطالعه» که به کتب روانشناسی میپردازد، با تهیهکنندگی مرتضی روحانی و یاسر غفاری و با سردبیری مجتبی طالقانی، در گروه فرهنگ و اندیشه شبکه ۴ تولید شده است و شنبهها ساعت ۲۱ پخش میشود. بازپخش این برنامه نیز یکشنبهها ساعت ۱۷ و جمعهها ساعت ۹ خواهد بود.
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