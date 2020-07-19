به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، طبق برنامه‌ریزی نهایی کمیته بین‌المللی المپیک در آخرین نشست خود، برنامه زمان‌بندی مسابقات تمامی رشته‌های ورزشی در این بازی‌ها را اعلام کرد.

بر این اساس، مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک توکیو ۲۳ ماه جولای (یکم مرداد ماه ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.

با اعلام برنامه زمان‌بندی مسابقات تکواندو در بازی‌های المپیک توکیو، این رقابت‌ها از ۲ تا ۵ مردادماه ۱۴۰۰ در سالن ماکوهاری مسه برگزار خواهد شد.

برنامه تکواندو در بازی های المپیک به شرح ذیل است:

روز اول/ ۲۴ جولای (۲ مردادماه ۱۴۰۰) - ساعت ۱۰ تا ۱۷ به وقت محلی

مرحله یک هشتم

وزن اول المپیکی زنان (۴۹- کیلوگرم) / ۸ مسابقه

وزن اول المپیکی مردان (۵۸- کیلوگرم) / ۸ مسابقه

مرحله یک چهارم

وزن اول المپیکی زنان (۴۹- کیلوگرم) / ۴ مسابقه

وزن اول المپیکی مردان (۵۸- کیلوگرم) / ۴ مسابقه

مرحله نیمه نهایی

وزن اول المپیکی زنان (۴۹- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن اول المپیکی مردان (۵۸- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۴۰ به وقت محلی

شانس مجدد

وزن اول المپیکی زنان (۴۹- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن اول المپیکی مردان (۵۸- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

مسابقات مدال برنز

وزن اول المپیکی زنان (۴۹- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن اول المپیکی مردان (۵۸- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

مرحله فینال

وزن اول زنان المپیکی (۴۹- کیلوگرم)

وزن اول مردان المپیکی (۵۸- کیلوگرم)

مراسم اهدای مدال

وزن اول المپیکی زنان (۴۹- کیلوگرم)

وزن اول المپیکی مردان (۵۸- کیلوگرم)

روز دوم/ ۲۵ جولای (۳ مردادماه ۱۴۰۰) - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰به وقت محلی

مرحله یک هشتم

وزن دوم المپیکی زنان (۵۷- کیلوگرم) / ۸ مسابقه

وزن دوم المپیکی مردان (۶۸- کیلوگرم) / ۸ مسابقه

مرحله یک چهارم

وزن دوم المپیکی زنان (۵۷- کیلوگرم) / ۴ مسابقه

وزن دوم المپیکی مردان (۶۸- کیلوگرم) / ۴ مسابقه

مرحله نیمه نهایی

وزن دوم المپیکی زنان (۵۷- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن دوم المپیکی مردان (۶۸- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۴۰ به وقت محلی

شانس مجدد

وزن دوم المپیکی زنان (۵۷- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن دوم المپیکی مردان (۶۸- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

مسابقات مدال برنز

وزن دوم المپیکی زنان (۵۷- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن دوم المپیکی مردان (۶۸- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

مرحله فینال

وزن دوم زنان المپیکی (۵۷- کیلوگرم)

وزن دوم مردان المپیکی (۶۸- کیلوگرم)

مراسم اهدای مدال

وزن دوم المپیکی زنان (۵۷- کیلوگرم)

وزن دوم المپیکی مردان (۶۸- کیلوگرم)

روز سوم/ ۲۶ جولای (۴ مردادماه ۱۴۰۰) - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰به وقت محلی

مرحله یک هشتم

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم) / ۸ مسابقه

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم) / ۸ مسابقه

مرحله یک چهارم

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم) / ۴ مسابقه

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم) / ۴ مسابقه

مرحله نیمه نهایی

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۴۰ به وقت محلی

شانس مجدد

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

مسابقات مدال برنز

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

مرحله فینال

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم)

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم)

مراسم اهدای مدال

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم)

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم)

روز چهارم/ ۲۷ جولای (۵ مردادماه ۱۴۰۰) - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰به وقت محلی

مرحله یک هشتم

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم) / ۸ مسابقه

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم) / ۸ مسابقه

مرحله یک چهارم

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم) / ۴ مسابقه

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم) / ۴ مسابقه

مرحله نیمه نهایی

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم) / ۲ مسابقه

ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۴۰ به وقت محلی

شانس مجدد

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم)/ ۲ مسابقه

مسابقات مدال برنز

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم)/ ۲ مسابقه

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم)/ ۲ مسابقه

مرحله فینال

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم)

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم)

مراسم اهدای مدال

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم)

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم)