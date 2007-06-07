مرکز انتشارات اسناد انقلاب اسلامی تقدیر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی به عنوان موسسه پژوهشی تاریخ انقلاب اسلامی ایران، به منظور جمع آوری اسناد و مدارک و مدارک مربوط به نهضت امام خمینی(ره) برای انجام تحقیقات مستند تاریخی و سندیت تدوین و نگارش تاریخ انقلاب، در سال 1360 فعالیت خود را آغاز کرد.

این مرکز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به عنوان ناشر برگزیده انتخاب شده و در حال حاضر آرشیو این مرکز با یک میلیون و هفتصد هزار برگ سند نوشتاری، شصت هزار قطعه عکس، دویست هزار قطعه نگاتیو، بیست و سه هزار ساعت صدا و 15 هزار ساعت تصویر، آرشیوی بسیار غنی از اسناد انقلاب اسلامی است.

هر سال 72 اثر تدوینی و پژوهشی در زمینه تاریخ انقلاب اسلامی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی اعلام و پس از بررسی درخواست های پژوهشگران به صورت کتاب منتشر می شود. کلیه مراحل چاپ کتاب ها از حروف چینی، ویراستاری و طراحی تا لیتوگرافی و توزیع، در معاونت انتشارات این مرکز صورت می گیرد.

این مرکز با چاپ هر 5 روز یک کتاب، یکی از پرکارترین ناشران کشور محسوب می شود و در 22 حوزه پژوهشی و با 25 گروه موضوعی فعالیت می کند . احزاب و گروه ها، نهضت اسلامی ایران ، خاطرات شخصیت ها، اندیشه سیاسی، تاریخ معاصر ایران ، هنر و ادبیات سیاسی، احزاب سیاسی و داستان های انقلاب از جمله این گروه های موضوعی است.

هفتمین مراسم تجلیل از ناشران شهر با تجلیل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی 21 خرداد ساعت 16 تا 18 در فرهنگسرای دانشجو برگزار می شود.

پیش از این از انتشارات حکمت ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بنیاد نهج البلاغه، انتشارات سروش، انتشارات قدیانی و انتشارات اطلاعات نیز تقدیر شده بود.