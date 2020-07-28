۲۷۸ قطعه تاریخی دوران پیش از اسلام در ساری کشف شد

سرهنگ محمدرضا کردان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۷۸ قلم شیء تاریخی و فرهنگی مربوط به دوران پیش از اسلام و اسلامی، در منزل شخصی فردی در شهرستان ساری، کشف و ضبط شد.



وی افزود: در پی اخبار واصله مبنی بر خرید و فروش اشیای تاریخی، پس از اخذ دستور قضائی و با هماهنگی پلیس امنیت اقتصادی و تشکیل تیم تلفیقی نیروهای یگان‌حفاظت اعزام شدند.



کردان از دستگیری سه نفر متهم به نگهداری و خرید و فروش این اشیا اشاره کرد و گفت: متهمین به همراه اشیا مکشوفه جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قضائی تحویل پلیس امنیت اقتصادی شدند.



فرمانده یگان‌حفاظت مازندران گفت: اشیا کشف شده از نوع ظروف فلزی، زیورآلات، خنجر و سکه مربوط به دوران مختلف پیش از اسلام و همچنین دوران اسلامی است.