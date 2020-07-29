پاکستان با جدیت از اقدامات امنیتی علیه ایران جلوگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز(چهارشنبه) در دیدار «رحیم حیات قریشی» سفیر کشور پاکستان در ایران، با ابراز رضایت از روند رو به رشد امنیت در مرزهای ایران و پاکستان، تصریح کرد: رویکرد قاطع جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از هرگونه اقدام امنیتی در مرزها علیه پاکستان است و انتظار داریم که دولت پاکستان نیز با جدیت از اقدامات امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید بسترهای لازم نظیر خطوط ریلی برای تجار و بخش خصوصی دو کشور مهیا شود، افزود: تصیمات لحظه ای برای بخش خصوصی و تجار خسارت بار است و تهران و اسلام آباد باید موجبات تقویت بخش خصوصی دو کشور را فراهم کنند.

جهانگیری با اشاره محدودیت های مرزی ناشی از شرایط کرونا در همه کشورها، خاطرنشان کرد: مرز مشترک ایران و پاکستان نیز در مقطع شیوع کرونا بسته شد که خوشبختانه امروز این مرز باز است و باید تلاش کنیم با رعایت جدی دستورالعمل های بهداشتی، مانع از انسداد مرزها و توقف فعالیت بخش خصوصی و تجاری دو کشور شویم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران آمادگی دارد همکاری های خود را با پاکستان در همه زمینه ها بخصوص در حوزه انرژی گسترش دهد، گفت: ایران هیچ محدودیتی برای گسترش همکاری و تامین نیازهای برق، گاز و نفت پاکستان قائل نیست و آمادگی داریم موانع بر سر راه این همکاری ها را مرتفع کنیم.

وی در ادامه با یادآوری مسائل منطقه، اقدامات ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و مسائل سوریه، عراق، افغانستان و لبنان، بر ضرورت گسترش همکاری های دو کشور برای مبارزه جدی با گروههای تروریستی تاکید و ضمن تسلیت حادثه تروریستی در کراچی، با دولت و ملت پاکستان ابراز همدردی کرد.

جهانگیری تصریح کرد: راه حل مسائل منطقه عدم مداخله قدرت های خارج از منطقه است و کشورهای منطقه باید خودشان مسائل و دغدغه های موجود را حل و فصل کنند.

معاون اول رییس جمهور از جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در حل مسائل منطقه یاد کرد و افزود: خوشبختانه همکاری های دو کشور در مسائل بین المللی رضایتبخش است و جمهوری اسلامی ایران همواره در مجامع بین المللی مواضع روشن خود را در قبال پاکستان اعلام کرده و خواهد کرد.

سفیر پاکستان در ایران نیز با اشاره به اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی دو کشور، گفت: مایه افتخار است که تهران و اسلام آباد همواره در مجامع بین المللی از یکدیگر حمایت کرده اند و رییس جمهور و نخست وزیر پاکستان همواره مخالفت خود را نسبت به تحریم های ظالمانه علیه ایران اعلام کرده اند.

رحیم حیات قریشی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره درباره موضوعات مختلف بویژه موضوعاتی که به مسلمانان و امت اسلام مربوط می شود مواضع قدرتمندانه ای اتخاذ کرده است، از مقام معظم رهبری و دولت جمهوری اسلامی ایران بخاطر مواضع روشن و قاطعانه در باره ملت فلسطین قدردانی کرد.

وی با اشاره به روند رو به رشد همکاری های تجاری و اقتصادی دو کشور افزود: بخش اعظم تجارت فیمابین از طریق مرزهای زمینی انجام می شود و همواره تاکید مقامات دو کشور بر برقراری صلح و امنیت در مرزهای مشترک بوده است.

سفیر پاکستان در ایران با یادآوری ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک و اقدامات مشترک صورت گرفته برای ممانعت از سوءاستفاده از مرزها، خاطرنشان کرد: با تشدید نظارت و فنس کشی در مرزها، هم از قاچاق انسان و مواد مخدر جلوگیری می شود و هم امنیت مرزها ارتقاء پیدا خواهد کرد.

رحیم حیات قریشی همچنین با اشاره به روند رو به افزایش ترددهای مرزی و سفر زائران پاکستان به ایران و عراق، خواستار همکاری های هرچه بیشتر دو کشور برای افتتاح گذرگاهها و پایانه های جدید مرزی شد.