خطر آلودگی ناشی از آتش سوزی جنگل ها برای بیماران نارسایی کلیوی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان عنوان می‌کنند ذرات ریز آلاینده‌های هوا حاصل از آتش سوزی‌ها می‌توانند موجب بروز التهاب در ریه‌ها شده و سپس بر سلامت افراد مبتلا به نارسایی کلیوی تأثیر گذارد.

در این مطالعه، اطلاعات مربوط به حدود ۴۹ هزار مرگ بیماران دیالیزی در ۲۵۳ کشور بررسی شد.

مطالعه نشان داد هر 10 μg/m3 افزایش در میزان ذرات ریز با افزایش ۴ درصدی نرخ مرگ و میر در همان روز و ۷ درصد نرخ بیشتر در طول ماه آینده مرتبط بود.

به گفته محققان، افزایش آلاینده‌ها به میزان بیشتر از 10 μg/m3، نرخ مرگ و میر روزانه را ۸ درصد افزایش داد.

محققان تاکید می‌کنند باید در طول مدت آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع، اقداماتی در راستای کاهش قرارگیری این افراد در معرض دود حاصل از این آتش سوزی‌ها انجام شود تا این جمعیت کمتر در معرض خطر قرار گیرند.