بیش از ۹ هزار نفر در پذیرش بدون کنکور ثبت نام کردند

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مهرماه سال ۱۳۹۹ از پنجم مردادماه آغاز شده است و تا روز یکشنبه ۲ شهریورماه ۹۹ ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به مصوبه جلسه ۲۴ تیرماه ۹۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، ثبت‌نام و اعلام نتایج پذیرش در رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم)

برای تمامی زیرنظام‌های آموزشی (شامل دوره‌های روزانه، شبانه، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزشی عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی) جداگانه از انتخاب رشته کنکور صورت می گیرد.

سخنگوی سازمان سنجش افزود: ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) منحصراً به صورت اینترنتی است و نسخه جدید دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) از روز چهارشنبه اول مردادماه ۹۹ بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است.

وی گفت: همه داوطلبان و متقاضیان می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این دفترچه راهنما برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در روزهای ۵ مرداد تا ۲ شهریورماه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۱۰۰ کدرشته) به روش اینترنتی، اقدام کنند.

زرین آمیزی یادآور شد: تاکنون ۹ هزار و ۴۲۷ نفر برای پذیرش در رشته‌های بدون کنکور ثبت نام کرده اند.

یادآوری مهم: نسخه‌های قبلی دفترچه راهنمای ثبت‌نام که در تاریخ‌های بهمن ۹۸ و ۱۸ فروردین ۹۹ در سایت سازمان سنجش قرار گرفته بود غیر قابل استفاده بوده و از درجه اعتبار ساقط است.