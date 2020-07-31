نخستین فروشگاه عرضه کالاهای ایرانی در ونزوئلا افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع، در سال جهش تولید و در جهت افزایش صادرات غیر نفتی و با هدف کمک به تولید ملی در شرایطی که کشورها به دلیل شیوع ویروس کرونا در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته اند، سازمان اتکا با همت، تلاش و تجربه گرانسنگ خود در فرایند تولید و عرضه محصولات و با هدف افزایش تولید و صادرات، اولین فروشگاه عرضه کالاهای مصرفی ساخت ایران موسوم به «مگاسیس» را در شهر کاراکاس پایتخت جمهوری بولیواری ونزوئلا افتتاح و راه اندازی کرد.

فروشگاه «مگاسیس» با مساحتی بالغ بر ۲۰ هزار متر مربع بیش از ۲۵۰۰ قلم انواع کالاهای کاملا ایرانی شامل مواد غذایی، پوشاک، مواد سلولزی، انواع شوینده ها، مواد پلاستیکی و یکبار مصرف، انواع آجیل و تنقلات، تراکتور و ... را جهت عرضه و فروش در خود جای داده است.

همزمان با افتتاح و شروع فعالیت فروشگاه «مگاسیس» درخواست‌های متنوعی از سوی تجار و بازرگانان این کشور جهت تأمین کالاهای ایرانی نظیر انواع مصالح ساختمانی، تجهیزات کشاورزی و معدنی ، دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی، خودروهای ارزان قیمت و قطعات یدکی مربوطه، تراکتور، باتری های خودرویی، ابزار یراق، شیرآلات و ... صورت گرفته که بر همین اساس سازمان اتکا از کلیه تولید و صادر کنندگان ایرانی برای فروش کالا به سازمان اتکا و یاحضور مستقیم جهت عرضه در فروشگاه اتکا و یا ایجاد نمایندگی فروش محصولات خود دعوت به عمل می آورد.

گفتنی است فروش انواع کالاهای مصرفی و صنعتی ساخت ایران غالباً با ارزهای رایج بین المللی صورت می گیرد که انتظار می‌ رود کلیه تولید کنندگان با استفاده از فرصت تجاری و بازرگانی ایجاد شده توسط سازمان اتکا ضمن اشتغال زایی و افزایش صادرات از درآمد ارزی وسود آوری قابل قبولی برخوردار گردند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران و مدیر عامل اتکا در این مراسم طی سخنانی با اشاره به روابط خوب دو کشور و سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه دو ملت، افتتاح این فروشگاه را اقدامی جهت مقابله با سیاست تروریسم اقتصادی آمریکا و حمایت از ملت ونزوئلا در دوره تشدید تحریم‌ها بیان کردند.

معاون وزیر خارجه ونزوئلا نیز در سخنانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت ونزوئلا تقدیر و افتتاح فروشگاه ایرانی را نشانه شکست سیاست‌های تحریمی آمریکا دانست.