بازیگر «برکینگ بد» هم به کرونا مبتلا شد/ دعوت به استفاده از ماسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، برایان کرانستون آشکار کرد که کرونا گرفته و از مردم خواست از ماسک استفاده کنند.

کرانستون که بازیگر سریال درام «برکینگ بد» بود با یک پیام ویدیویی در حالی که در حال اهدای پلاسما در کالیفرنیا بود با مردم صحبت کرد.

وی گفت: می‌خواستم به همه بگویم که همین چند وقت پیش کرونا گرفته بودم.

این بازیگر گفت ترکیبی از مشکلات را به شکلی ملایم داشته که شامل سردرد، درد بدن و قفسه سینه بود و حس بویایی و چشایی اش را هم از دست داده بود.

ویدویی که در اینستاگرام پست شده نشان می‌دهد کرانستون در حال اهدای پلاسما است.

این بازیگر و کارگردان در حالی که تاکید می‌کرد خوش‌شانس بوده که بیماری را پشت سر گذاشته است، همچنین از مردم خواست در حالی که شمار درگذشته‌های کرونا در آمریکا از ۱۵۰ هزار نفر هم گذشته، از ماسک استفاده کنند.

وی افزود: دست‌هایتان را بشویید و فاصله اجتماعی را رعایت کنید.

برایان کرانستون گفت: می‌توانیم از این مرحله بگذریم، اما به شرطی که با هم مقررات را رعایت کنیم.