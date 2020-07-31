رای دادگاه به حفظ کاخ ثابت پاسال/ اعتراض به پرونده ثبتی خوشنویسی

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ؛ در این هفته ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از اصلاح آئین نامه دفاتر مسافرتی خبر داد و گفت: صدور مجوز راه‌اندازی دفتر خدمات مسافرتی یا بند (ب) و نیز صدور بلیط یا بند (الف) توسط وزارت میراث فرهنگی در هیأت مقررات زدایی کسب و کارهای گردشگری مصوب شد.

تیموری گفت: در موضوع بازنگری و اصلاح «آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی – جهانگردی و زیارتی» مصوب سال ۸۰ هیأت وزیران دو تغییر اصلی و بنیادی مد نظر قرار گرفته است.

وی در تشریح تغییرات اعمال شده افزود: نخست اصلاح و به‌روزرسانی مصوبه دولت از حیث تخصصی به نحوی که آئین‌نامه جدید جوابگوی نیازهای امروز و آینده صنعت گردشگری در زمینه برقراری ارتباط میان ارائه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان خدمات گردشگری باشد و انواع خدمات اعم از موضوعی و شکلی را در بستر حقیقی یا مجازی شامل شود. همچنین دومین تغییر اصلاح آئین‌نامه مذکور با رویکرد ایجاد هماهنگی بیش از پیش میان متولیان اجزای مختلف خدمات سفر، تسهیل و کاهش بروکراسی و فرآیندهای مالی و اداری برای فعالان این حوزه را شامل می‌شود.

وی افزود: نظر به اینکه برای فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی سه بند، شامل صدور مجوز فعالیت یا بند (ب)، صدور بلیت یا بند (الف) و صدور مجوز فعالیت تورهای زیارتی یا بند (پ) از سه ارگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان هواپیمایی و سازمان حج و زیارت مورد نیاز است؛ بنابراین تصمیم بر آن شد تا به منظور تسهیل‌گری و تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز، موضوع ادغام مجوزها در هیأت مقررات زدایی کسب و کارهای گردشگری که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی فعال است؛ مطرح و مصوب شد با تعریف «پنجره واحد خدمات»، مرجع اصلی صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپرده شود.‌

پیشنهاد تسهیلات جدید بخش خصوصی برای سفر ایمن

این هفته جلسه مقابله با ویروس کرونا در صنعت گردشگری با حضور رؤسای انجمن‌های دفاتر خدمات مسافرتی ایران و تهران و رئیس جامعه تورگردانان و فعالان پیشکسوت حوزه دفاتر مسافرتی در حالی برگزار شد که فعالان این صنعت ماه‌هاست با مشکلات ناشی از عدم انجام سفر در کشور آسیب‌های متعددی دیده‌اند.

در این برنامه درباره راه‌اندازی سفرهای برنامه ریزی شده با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، همفکری‌های لازم به عمل آمد و قرار شد جلسه‌ای با حضور هتلداران نیز برگزار شود و آنها درباره تسهیلاتی که می‌توانند در دوران کرونا به مسافران بدهند از جمله رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تخفیفات صحبت کرده و راهکار ارائه کنند. پس از آن بخش خصوصی با متولیان دولتی وارد مذاکره شده و راهکاری ارائه دهد تا مردم بتوانند در این شرایط ایمن سفر کنند بنابراین باید به زودی از سوی بخش خصوصی شاهد ارائه تسهیلات جدید برای حوزه سفر بود.

در این‌باره امیرپویان رفیعی شاد رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران به خبرنگار مهر گفت: ما می‌خواهیم صنعت گردشگری را به عنوان یک راه حل فعال کنیم. درزمانی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده و سفرهای داخلی کم شده معتقد هستیم باید سفرهای برنامه ریزی شده همراه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شود. نمی‌خواهیم گردشگری را راه بیندازیم تا انتفاعی از آن داشته باشیم بلکه برعکس است در این شرایط باید تمهیداتی اندیشید که مردم بتوانند با حفظ سلامت به سفر بروند.‌

دادگاه تجدید نظر کاخ ثابت پاسال رأی به حفظ این اثر داد

رأی تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کاخ تاریخی «ثابت پاسال» به نفع وزارت میراث فرهنگی صادر شد. شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کاخ ثابت پاسال رأی داد. در بخشی از این رأی آمده است:

«تشخیص اهمیت این اثر به عنوان اثر تاریخی و فرهنگی و ملی با سازمان میراث فرهنگی است و این سازمان با توجه به نوع معماری و هنر به کار رفته در احداث کاخ ثابت پاسال که معماری آن هم سنگ کاخ ورسای فرانسه است، نسبت به ثبت آن در فهرست آثار ملی اقدام کرده است. دلایل و مدارک ابرازی از سوی شکات و ادعاهای ایشان از جمله ادعای عدم تعلق ملک و بنای کاخ به شخصی به نام «ثابت» از ارزش‌های فرهنگی، هنری و تاریخی بنا نمی‌کاهد و سبب ثبت بنا در فهرست آثار ملی نه تعلق آن به شخص خاص بلکه ویژگی‌های تاریخی و معماری کاخ بوده است.

همچنین ادعای مطرح شده در خصوص قدمت بنا و اینکه ساختمان کاخ مربوط به دوره پهلوی بوده و آثار ملی صرفاً ابنیه باقی‌مانده از زمان زندیه و قبل از آن است به صراحت حکم ماده واحده قانون ثبت آثار ملی که آثار واجد اهمیت تاریخی و شئون ملی را از شرط قدمت مستثنی کرده و صرف‌نظر از زمان ساخت و پیدایش آن، صرفاً به سبب وجود خصیصه ملی و تاریخی بودن اثر آن را جزو آثار ملی اعلام کرده است ادعای شکات غیرموجه است.

همچنین از سوی شکات هیچ‌گونه دلیلی بر عدم رعایت تشریفات ثبت بنا در فهرست آثار ملی ارائه نشده است و مطالب مندرج در دادخواست و ضمائم و مدارک پیوست آن، کمترین علتی بر تخلف سازمان میراث فرهنگی از مقررات در ثبت بنای موضوع شکایت ارائه نشده است و شعبه محترم بدوی صادرکننده رأی نیز در توجیه عدم رعایت مقررات ثبت اثر در فهرست آثار ملی هیچ‌گونه دلیلی ذکر نکرده است.

در بخشی دیگر از دلایل صدور این رأی آورده شده که با پذیرش تجدیدنظرخواهی سازمان میراث فرهنگی و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه معترض عنه نقض و حکم بر رد شکایت شاکیان صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است».‌

ایران به پرونده خوشنویسی ترکیه معترض شد

این هفته محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور گفت: همان طور که پیشتر اعلام شده بود، برای سال ٢٠٢٠ پرونده‌ای با عنوان خوشنویسی از سوی ترکیه مطرح نبود، اما بنا بر اطلاع واصله اخیر، ترکیه پرونده‌ای را با عنوان" خوشنویسی اسلامی" برای سال ٢٠٢١ به یونسکو ارائه داده است که این امر مورد اعتراض ایران قرار گرفته است.

طالبیان افزود: همان طور که قبلاً نیز اعلام شد، هر کشوری می‌تواند میراث فرهنگی ناملموس خوشنویسی کشور خود را ثبت کند، اما صفت "اسلامی" در واقع به گستره بیش از کشور ترکیه اشاره دارد و این خلاف کنوانسیون ٢٠٠٣ حراست از میراث فرهنگی ناملموس است.

طالبیان بیان کرد: عنوان پرونده پیشنهادی ترکیه برای خوشنویسی، دارای صفت "اسلامی" است که این امر مورد اعتراض رسمی ایران قرار گرفته است. چرا که صفت اسلامی نمی‌تواند محدود به ترکیه باشد، فارغ از آنکه منشأ خوشنویسی اسلامی را باید در ایران جست. ایران نیز برای سال ٢٠٢١، پرونده خوشنویسی خود را در چهارچوب فهرست اقدامات خوب پاسداری برای یونسکو ارسال کرده است.‌

آثار موزه‌ای اسپانیایی‌ها به الیکانته برگشت

در این هفته آثار نمایشگاه میراث باستان‌شناسی اسپانیا به موزه باستان شناسی الیکانته بازگردانده شد. طبق با برنامه تدوینی اولیه تاریخ پایان نمایشگاه ۲۶ فرودین ۱۳۹۹ اعلام شده بود، اما با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی رسمی موزه‌ها از ۲۹ اسفندماه، نمایشگاه مذکور نیز تعطیل شد.

بخاطر نبود پرواز و مشکلات ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹، بازگشت اشیا در موعد مقرر امکان پذیر نشد و دو موزه تصمیم گرفتند که بیمه نمایشگاه را تا تابستان سال جاری تمدید و در شرایط مناسب با حضور نمایندگان دو موزه نسبت به جمع‌آوری آثار و بسته بندی و انتقال آن اقدام نمایند. در تیرماه نیز طرف اسپانیایی اعلام کرد که امکان اعزام نمایندگان موزه آلیکانته برای بازگشت آثار وجود ندارد و دو طرف موافقت کردند که جمع‌آوری آثار بدون حضور نمایندگان موزه باستان شناسی آلیکانته و تعیین وضعیت آثار از سیستم مجازی و برخط انجام شود.

این عملیات یعنی جمع‌آوری آثار از ویترین‌ها، کنترل وضعیت آثار و تأیید گزارش وضعیت و بسته بندی آثار انجام و جعبه‌ها با حضور نماینده گمرگ جمهوری اسلامی در محل موزه کنترل و پلمپ شد. نوکنده ادامه داد: در نهایت آثار با همراهی اسکورت پلیس راهور، ناجا و یگان حفاظت موزه ملی ایران به فرودگاه امام خمینی (ره) منتقل و در بامداد پنج شنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹ با پرواز شرکت هواپیمایی ایرانی به فرودگاه آمستردام و سپس از آنجا به موزه باستان شناسی الیکانته انتقال یافت.