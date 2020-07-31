رشد فراتر از انتظار فعالیت کارخانجات چین در ماه جولای

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، فعالیت‌های کارخانجات چین در ماه جولای برای پنجمین ماه متوالی رشد کرد. سرعت این رشد در حالی از آنچه تحلیل‌گران انتظار داشتند بیشتر شد که وقوع سیل‌های پی در پی و تشدید مجدد شیوع ویروس کرونا در جهان، اختلالاتی را به وجود آورده بود.

داده‌های رسمی نشان داد که در ماه جولای شاخص مدیران خرید (پی‌ام‌آی) چین از ۵۰.۹ واحد در ماه ژوئن به ۵۱.۱ واحد رسیده است.

این در حالی است که تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند پی‌ام‌آی این ماه چین از ۵۰.۷ واحد بیشتر نشود.

رقم ۵۰ در واقع جدا کننده رشد از افت به صورت ماهانه است. اعداد بالاتر از ۵۰ واحد نشان‌دهنده رشد هستند و اعداد پایین‌تر از آن نشان‌دهنده آب رفتن فعالیت‌های اقتصادی می‌باشند.

این گزارش نشان می‌دهد اقتصاد چین به سرعت در حال ریکاوری از بحران کرونا است. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۰ به ۲.۲ درصد برسد. این در حالی است که در نظرسنجی ماه آوریل مقدار ۱.۸ درصد پیش‌بینی شده بود. حالا با گزارشات امیدوارکننده‌ای مانند این گزارش احتمال رشد اقتصادی بهتر هم وجود دارد.