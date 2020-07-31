به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس الهیات سیاسی: تأمل در یک مفهوم بحث برانگیز در روز ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰ در دانشکده الهیات کپنهاگ- دانمارک برگزار می‌شود.

الهیات سیاسی، به یکی از پرکاربردترین مفاهیم کلام، قانون، علوم سیاسی و فلسفه تبدیل شده است. با وجود موفقیت قاطع، با این حال، این موضوع همچنان به شدت مورد بحث است. به درستی می‌توان سؤال کرد که آیا «الهیات سیاسی» به بهترین وجه به عنوان یک نظم سیستماتیک در نوع خود شناخته می شود یا به عنوان مجموعه‌ای تفسیری از وقایع و آموزه‌ای سیاسی که فقط در یک مقطع خاص از تاریخ مربوط می‌شوند؟ در این سمینار گزینه دوم دنبال می‌شود.

علاقمندان می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل ekr@teol.ku.dk در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۸۳۳۴۲ مراجعه گردد.