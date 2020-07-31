نخست وزیر عراق زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق سه ماه پس از بدست گرفتن زمام امور در این کشور تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق را اعلام کرد.

الکاظمی در سخنرانی تلویزیونی خود در روز جمعه گفت: «اعلام می‌کنم که روز ششم ژوئن ۲۰۲۱ تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی [عراق] است و ما با تمام توان خود برای حراست از این انتخابات و تضمین موفقیت آن تلاش می کنیم».

بنا به گفته الکاظمی، انتخابات پارلمانی عراق با حضور ناظران بین المللی با هدف تضمین شفافیت در انتخابات برگزار خواهد شد.

گفتنی است که پارلمان عراق انتصاب الکاظمی به سمت نخست وزیری این کشور را در ماه مه گذشته و شش ماه پس از استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر سابق تأیید کرد.