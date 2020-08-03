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۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۰۸

اختراع ماده‌ای که به سرعت جلوی خونریزی را می‌گیرد

اختراع ماده‌ای که به سرعت جلوی خونریزی را می‌گیرد

محققان دانشگاه هاروارد ماده جدیدی را اختراع کرده‌اند که می‌توان از آن برای متوقف کردن سریع خونریزی افراد سانحه دیده استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، خونریزی‌های ناشی از تصادف، سوانح طبیعی، بریدگی و ضرب‌وجرح در صورت متوقف نشدن سریع می‌توانند منجر به مرگ افراد شوند. البته حل این مشکل در بیمارستان‌ها ساده است. اما در صورت وقوع ناگهانی نمی‌توان بر چالش مذکور غلبه کرد.

محققان دانشگاه هاروارد برای حل این مشکل ماده لخته کننده جدیدی را ابداع کرده‌اند که هم قابل حمل بوده و هم ذخیره سازی آن ساده است. ماده یادشده می‌تواند جلوی خونریزی افراد سانحه دیده را تا زمان رسیدن به بیمارستان بگیرد و آنها را از مرگ حتمی نجات دهد.

الصاق این ماده لخته کننده، باعث تشدید فعالیت پلاکت‌هایی در بدن می‌شود که وظیفه لخته کردن خون را بر عهده دارند. آزمایش‌هایی که بر روی این ماده صورت گرفته موفقیت‌آمیز بوده و انتظار می‌رود کاربرد آن بر روی بیماران در آینده نزدیک ممکن شود.

ماده یادشده به اختصار HAPPI نام گرفته که مخفف عامل‌های هموستاتیک از طریق مداخله پلیمر پپتید است. آزمایش این ماده بر روی موش‌ها موجب کاهش ۹۷ درصدی خونریزی آنها شده است.

کد مطلب 4989740

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