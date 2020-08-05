حجت الاسلام حمید ارشاد، معاون تهذیب حوزه علمیه استان تهران به مناسبت ولادت با سعادت امام علی نقی (ع) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: امام ابوالحسن علی النقی الهادی (ع) پیشوای دهم شیعیان، در نیمه ذی الحجه سال ۲۱۲ هجری در اطراف مدینه در محلی به نام «صریا» دیده به جهان گشودند، پدر بزرگوارشان امام جواد (ع) و مادر مکرمشان سمانه نام داشت که کنیزی با فضیلت و تقوا بود؛ مشهورترین القاب امام دهم تقی و هادی است که به آن حضرت ابوالحسن الثالث نیز می‌گویند.

معاون تهذیب حوزه علمیه استان تهران ادامه داد: امام نقی (ع) در سن هشت سالگی به امامت رسیدند، مدت امامت حضرت ۳۲ سال و عمر شریفشان ۴۱ سال بود، امام هادی (ع) به دست معتز ملعون مسموم و در سامراء به شهادت رسید و پیکر مطهر حضرت در منزلش به خاک سپرده شد.

حجت الاسلام ارشاد زیارت جامعه کبیره را یادگار ارزشمند امام هادی بیان و عنوان کرد: این یادگار عظیم که از وجود مبارک امام هادی (ع) به جای مانده، یکی از مهم‌ترین ذخایر عالم تشیع در باب امام شناسی به شمار می‌رود و می‌توان گفت جامعه کبیره منشور امامت و ولایت و یک دوره کامل دانشگاه امام شناسی است. کسانی که طالب نوشیدن از آبشخور امامت و ولایت و خواستار انس حداکثری با اهل بیت عصمت و طهارت (ع) هستند بی نیاز از این گنجینه بی نظیر و بی پایان نخواهند بود.

زیارت جامعه کبیره، یکی از مهم‌ترین ذخایر عالم تشیع در باب امام شناسی به شمار می‌رود و می‌توان گفت جامعه کبیره منشور امامت و ولایت و یک دوره کامل دانشگاه امام شناسی است

این استاد حوزه و دانشگاه به فقرات آغازین زیارت جامعه کبیره اشاره کرد و گفت: حضرت در فقرات آغازین زیارت جامعه به نقش امام در تعالی جامعه بشری و آباد ساختن دنیای الهی و ربانی انسان اشاره می‌کنند و می‌فرمایند اهل بیت (ع) مصداق چراغ در ظلمات دنیای فانی بوده و هادی به سوی نور مطلق هستند.

وی امامت را منشأ و ریشه معرفت الله بیان کرد و ادامه داد: امام هادی (ع) در جامعه کبیره به این اصل مهم اشاره دارند و تأکید می‌کنند کسانی که خواستار حکمت متعالیه کلیه الهیه هستند باید در آستان این ذوات مقدسه دق الباب کنند تا بتوانند به گنجینه‌ها و معادن حکمت الله دست یابند.

حجت الاسلام ارشاد با بیان اینکه امام دعوت کننده به سوی خداوند متعال است، اظهار کرد: در منطق نورانی حضرت، ملازمت با امام معصوم خط بین ایمان و غیر است، زیرا براساس فرازی از زیارت جامعه اولیای الهی خزینه داران معادن حق و حقانیت خدای متعال هستند و روی آوردن به آن بزرگان موجبات نجات قطعی انسان را فراهم در غیر این صورت هلاکت آدمی قطعی خواهد بود.

استاد حوزه و دانشگاه با استناد به فراز دیگری از زیارت جامعه کبیره اشاره و ملاک بهشت و جهنم را در پذیرش ولایت حضرات معصومین (ع) عنوان کرد و گفت: چنگ زدن به ولایت اهل بیت (ع) سبب پاکی خلقت، طهارت جان، تزکیه و کفاره گناهان آدمی می‌شود. وجود مقدس امام هادی (ع) در این نوشته نورانی، راه یافتن به سوی خدای متعال و قبول توحید و قصد خدای عزوجل را، منوط به پذیرش ولایت به اهل بیت (ع) می‌دانند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: فوز و رستگاری که غایت و نهایت سیر آدمی است تنها در پذیرش ولایت اهل کسب می‌شود، زیرا از رهگذر این ولایت، راه به سوی بهشت هموار می‌شود.

حجت الاسلام ارشاد درخصوص سند زیارت جامعه کبیره، گفت: زیارت جامعه کبیره نخستین بار از مرحوم شیخ صدوق (ره) ثبت شده است و عالمان و محدثان بعد از ایشان به اتفاق این روایت را نقل کردند و مرحوم مجلسی درخصوص سند این زیارت نامه می‌فرمایند: این زیارت از نظر سند، صحیح‌ترین، از جهت لفظ فصیح‌ترین و به حسب معنی بلیغ‌ترین زیارت‌ها است.