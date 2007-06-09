به گزارش خبرنگار مهر، سید نصرت الله فاضلی بعداز ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مازندران در محل استانداری افزود : خانواده ها باید در مشارکت های مدارس به مدیران کمک کنند.

وی با بیان این مطلب که برخی مواقع در تعدادی از مدارس استان هزینه ها بالا می رود کمک مادی مردم و خانواده ها به این مدارس را خواستار شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به تخصیص 294 میلیارد تومان اعتبار استان به آموزش و پرورش مازندران ار محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای خاطر نشان کرد : سال گذشته 20 میلیارد تومان حقوق سنوات بازنستگان مازندران پرداخت شد.

وی تصریح کرد : حقوق 671 نیروی آزاد و حق الزحمه ای مازندران از ابتدای سال تاکنون پرداخت نشده و از شورای آموزش و پرورش استان انتظار می رود تا نسبت به رفع این بحران چاره اندیشی شود.

فاضلی همچنین با اشاره به مصوبه قانون اساسی مبنی بر تخصیص یک درصد اعتبارات عمرانی و سود بانک ها برای ساخت و ساز در مدارس بیان داشت : متاسفانه این امر در گذشته صورت نپذیرفته است و در صورت تخصیص این اعتبارات شاهد جهش عظیمی در بازسازی مدارس فرسوده و کپری در استان تا پایان برنامه چهارم توسعه خواهیم بود.

استاندار مازندران نیز در این جلسه با بیان این مطلب که باید درآمد آموزش و پرورش افزایش یابد اظهار داشت : این سازمان می تواند در ایام تابستان در کنار غنی سازی اوقات فراغت برای جوانان مدارس خالی را اجاره داده و باعث درآمد زایی شود.

ابوطالب شفقت تصریح کرد : شهرداری های و شوراهای شهر جدید با همکاری دولت برای نوسازی مدارس استان کمک خواهند کرد.

وی پیشنهاد داد : تیمی متشکل از سازمان آموزش و پرورش ، اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیر سهم یک درصدی اعتبارات عمرانی و سود بانک ها برای نوسازی مدارس مازندران از طریق بانک مرکزی شوند .

مدیر آموزش و پرورش استثنایی مازندران نیز در این جلسه طی سخنانی به اهداف این مجموعه پرداخت و بیان داشت : 11 الی 15 درصد کل دانش آموزان در مدارس کشور نیاز به برنامه ریزی آموزشی ویژه و شرکت در مدارس استثنایی دارند.

علی سیاحی ادامه داد : با اجرای طرح آتیه، کلیه دانش آموزان استثنایی از سال 86 پس از پنج سال تحصیل تا پایان عمر ماهانه مستمری پرداخت می کنند.

وی یادآور شد : تاکنون برای هزار و 587 دختر و دو هزار و 245 پسر جمعا سه هزار و 832 کارت آتیه تکمیل شده است.