قانون انتخابات هرچه سریعتر توسط پارلمان نهایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق سخنانی را در خصوص قانون انتخابات در این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: از آنجایی که قانون انتخابات بسیار مهم تلقی می شود، لذا پارلمان هرچه سریعتر باید نسبت به تصویب نهایی آن اقدام کند.

برهم صالح اعلام کرد: لازم است پارلمان پس از تصویب نهایی قانون انتخابات، آن را جهت تأیید و عملیاتی ساختن به دفتر ریاست جمهوری ارسال کند.

پیشتر «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق سه ماه پس از به دست گرفتن زمام امور در این کشور تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق را اعلام کرد.

الکاظمی در سخنرانی تلویزیونی خود گفت: «اعلام می‌کنم که روز ششم ژوئن ۲۰۲۱ تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی [عراق] است و ما با تمام توان خود برای حراست از این انتخابات و تضمین موفقیت آن تلاش می کنیم».