کشف تجهیزات الکترونیکی قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی عصر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر حمل و قاچاق تجهیزات الکترونیکی توسط فردی سودجو، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان تبریز قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۶ بازار با انجام اقدامات لازم، یک دستگاه خودروی باری نیسان را شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، انواع تجهیزات و لوازم الکترونیکی قاچاق را که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بود، کشف کردند.

نعمتی با اشاره به بررسی کارشناسی ارزش محموله کشف‌شده، گفت: ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف‌شده ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز از جمله احتکار یا توزیع کالاهای قاچاق، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی برای شناسایی و برخورد با متخلفان انجام شود.