مدیر روابط عمومی ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در حکم مسعود نجابتی خطاب به مهدی علی بخشی آمده است: «جناب آقای مهدی علی بخشی، با عنایت به تجارب ارزشمند و درایت جنابعالی در حوزه رسانه و هنر، به موجب این حکم به عنوان مدیر روابط عمومی ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت منصوب می‌شوید. فراهم سازی شرایط تعامل نزدیک با اهالی رسانه در راستای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن جشنواره، رعایت استانداردهای تاکید شده برای حضور رسانه‌های مؤثر و پیگیری امور مرتبط با حوزه اطلاع رسانی مورد انتظار خواهد بود.

توفیق روز افزونتان را در جهت پیشبرد اهداف عالی هنر ارزشی و انقلابی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

مهدی علی بخشی متولد سال ۱۳۶۰ در تهران و دانش آموخته ادبیات نمایشی و همچنین کارشناس روابط عمومی رسانه است، او از ابتدای دهه ۸۰ در فضاهای فرهنگی و هنری و همچنین سینما و تلویزیون مشغول به فعالیت بوده است.

وی علاوه بر حضور در شورای سیاستگذاری جشنواره هنر مقاومت در حال حاضر در سمت مدیریت روابط عمومی انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس روایت فتح نیز مشغول به فعالیت است.

ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت، بهمن ماه سال جاری در ایام شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی و به همت گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح و با دبیری مسعود نجابتی در تهران برگزار خواهد شد.