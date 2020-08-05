نشست فوق العاده شورای امنیت درباره تبعات انفجار بندر بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز از جلسه ویژه شورای امنیت درباره تبعات انفجار رخ داده در بندر بیروت، خبر داد.

اسکای نیوز اعلام کرد: شورای امنیت روز دوشنبه آینده به درخواست کشورهای عربی، به منظور بررسی تبعات انفجار روز گذشته در بیروت نشست فوق العاده خواهد داشت.

این در حالی است که ساعتی قبل، استاندار بیروت اعلام کرد که حجم خسارات وارده به بندر بیروت و اطراف آن در اثر انفجار روز گذشته بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار و چه بسا بیشتر برآورد شده است.

«جاسم عجاقه» کارشناس اقتصادی لبنانی اعلام کرد که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که ۸۰ درصد از بندر بیروت در اثر انفجار روز گذشته نابود شده است.

شورای عالی دفاع لبنان پس از جلسه‌ای که در پی انفجارهای لبنان داشت، بیروت را «شهر فاجعه زده» اعلام کرد و به مقامات توصیه کرد که در این شهر وضعیت اضطراری اعلام کنند.