به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس بر ضرورت تشکیل کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت تاکید کرد.

در این نامه آمده است:

«مسأله مادری، مسأله‌ی همسری، مسأله‌ی خانه و خانواده، مسائل بسیار اساسی و حیاتی است. در همه‌ی طرح‌هایی که ما داریم، بایستی خانواده مبنا باشد. (مقام معظم رهبری دام‌ظله العالی)

نظر به قرارگیری موضوع تشکیل کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی و عطف به گزارشات متعدد علمی و کارشناسی دفاتر بسیج دانشجویی در هفته‌های اخیر در این رابطه، بار دیگر بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این نامه به طور خلاصه دلایل لزوم تشکیل این کمیسیون ویژه را به استحضار می‌رساند.

فوریت و اهمیت مسئله جمعیت

اهمیت و فوریت مسئله جمعیت و تاثیر آن در امنیت بخشی آینده کشور در این برهه حساس کنونی بر کسی پوشیده نیست؛ به نحوی که رهبر معظم انقلاب در اکثر پیام‌های اخیرشان در کنار چالش‌های بزرگ کشور از جمله مسئله کرونا و یا مشکلات اقتصادی، این مورد را به طرق گوناگون خاطر نشان کرده‌اند. چراکه طبق آمارهای موجود، کشور ما وارد پنجره جمعیتی شده است که در صورت عدم اقدام مناسب مسؤولین، تا چند سال آینده در صورت پایان یافتن این فرصت نهایی، حل این مشکل نیازمند صرف هزینه و زمان چندین برابری نسبت به امروز خواهد بود. از آنجایی که در حال حاضر ریشه اصلی این مشکل، ضعف عملکردی مسؤولین امر بوده است، امروز هر گونه اهمال و یا سستی در این مورد خسارت محضی دیگر خواهد آفرید.

چند بعدی بودن حل معضل جمعیت

با وجود آنکه مسئله جمعیت از ابعاد و پیچیدگی‌های مختص به خود در حیطه‌های فرهنگی، حقوقی، فقهی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی، امنیتی، اقتصادی و آِینده پژوهی برخوردار است؛ تولیت این مورد در انحصار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته که خود با وجود سایر لوایح، طرح‌ها و دغدغه‌ها، مطابق ظرفیت مسئله خانواده و جمعیت به آن پرداخته نشده است و سبب ضعف عملکرد مجلس‌های پیشین در این زمینه گشت است. از طرفی بررسی آثار و عواقب سایر قوانین و لوایح مجلس نسبت به نهاد خانواده و مسئله جمعیت و تطابق آن با اسناد بالادستی نیاز به یک ساختار دارای هویت مشخص ذیل مجلس دارد. لذا ضروری است که با تشکیل کمیسیون ویژه در این مورد علاوه بر اهتمام شایسته و بایسته به مسئله مذکور، کمیسیون فرهنگی را در اهتمام و تمرکز بر سایر وظایف خطیر خود یاری کند و از پراکندگی و حاشیه‌سازی در این زمینه توسط ساختارهای ذیل مجلس شورای اسلامی پرهیز شود.

ساختارهای و نهادی‌های موازی حاکمیتی

با توجه به حضور بیش از ۲۰ نهاد و سازمان مختلف سیاست گذاری، سیاست‌ورزی و فرهنگی در خصوص موضوع خانواده و جمعیت، ضروری است که در داخل مجلس ساختاری مشخص و ویژه برای این امر تعیین گردد تا از یک سو با تقسیم کار و یا تجمیع برخی ارکان حاکمیتی از موازی کاری سایر بخش‌ها جلوگیری شود و از سویی دیگر بررسی و پیگیری عملکرد مناسب سایر ارکان حکومتی به ویژه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری از سوی مجلس شورای اسلامی با یک متولی خاص صورت گیرد.

در نتیجه از شما نمایندگان مردم خواهشمندیم ضمن اعلام موافقت و فراهم کردن زمینه شکل‌گیری این کمیسیون، رای خود را شفاف کرده و به موکلین خود عرضه بدارید.

در نهایت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران آمادگی خود را برای همکاری با ساختارهای ذیل مجلس شورای اسلامی جهت ارائه برنامه و راهکار در حوزه‌ی مربوط به جمعیت و نظام مسائل بانوان و خانواده اعلام می‌دارد. در پایان توفیق روز افزون خادمین انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنیم.

محمدحسین عباسی

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران»