معترضان به سعد حریری حمله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان، پس از بازدیدی که از بندر بیروت به عمل آورد از سوی معترضان مورد حمله قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، کاروان حامل سعد حریری با بطری آب معدنی از سوی معترضان به بازدیدش از بندر بیروت، هدف حمله قرار گرفت.

این در حالی است که وی هنگام بازدید از بندر بیروت گفت: همه باید به مسئولیت خود عمل کنند. هر که در این موضوع دخالت دارد باید مسئولیت پذیر بوده و مورد بازخواست قرار گیرد.

وی درباره استعفای فراکسیون پارلمانی جریان المستقبل در پارلمان لبنان هم اعلام کرد: هنوز بحثی نشده است.

حریری گفت: لبنان باید برای تحقیق در انفجار به دوستان در خارج متوسل شود. این دولت مسئول آنچه روز گذشته رخ داد، است. دیروز آنها بیروت را کشتند.

وی درباره نتایج دادگاه ترور رفیق حریری هم اعلام کرد: نمی دانم درباره این موضوع چه رخ می دهد و تصمیمی گرفته نشده است.