تشکیل ۲۰ پرونده علیه تهدیدکنندگان سلامت و بهداشت مردم در تویسرکان

به گزارش خبرنگار مهر؛ در هفته‌های گذشته و حتی این روزها شاهد برگزاری مراسم عروسی و یا ختم در تویسرکان بودیم و هستیم؛ تعداد این مجالس به ویژه مراسم عروسی به حدی بالا بود که دادستان شهرستان تویسرکان خود به میدان عمل آمد و تأکید کرد مطابق با قانون متخلفان و تهدیدکنندگان سلامت مردم، تحت عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی، مورد تعقیب قضائی قرار می‌گیرند و با تشکیل پرونده با آنان برخورد قاطعی می‌شود.

پس از این اتفاق برگزاری مراسم عروسی در سطح شهرستان تویسرکان به تعداد قابل توجهی کاهش یافت؛ هرچند برخی بی توجه به سلامت خود نه تنها با جان عزیزترین و نزدیک ترین افراد خانواده بازی کردند بلکه زمینه ساز شیوع بیشتر کرونا هم شدند.

شنیده شده چندین داماد و عروس و تعدادی از مدعوین مجالس عروسی تنها یکی دو روز پس از برگزاری مراسم به کرونا مبتلا شده‌اند و این روزها در بستر بیماری با این ویروس منحوس دست و پنجه نرم می‌کنند.

دادستان شهرستان تویسرکان در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی و پروتکل‌های بهداشتی، به میزان قابل قبولی از شیوع کرونا می کاهد، اما برخی حتی با وجود تعطیلی تالارها، مجالس عروسی و یا ختم را در منزل، پارکینگ و یا باغ‌هایی برگزار کردند و سبب بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا شدند.

علی بهادری اظهار کرد: با توجه به نظر کارشناسان یکی از علت‌های اصلی شیوع بیشتر این بیماری برگزاری مجالس عروسی و ختم بوده بنابراین باید هرچه سریع‌تر با قانون شکنان حوزه سلامت مردم برخورد می‌شد و این گونه با آنانی که مشمول جرم تهدید علیه بهداشت عمومی شدند برخورد قاطع انجام شد.

دادستان شهرستان تویسرکان با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۲۰ پرونده قضائی علیه متخلفان و تهدیدکنندگان سلامت مردم تشکیل شده است، افزود: افرادی که این روزها نسبت به سلامت آحاد مردم بی توجه هستند، بدانند که در برخورد با آنان قاطعانه عمل می‌کنیم و منتظر برخورد قضائی باشند.