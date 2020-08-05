درخشش پایگاه شهیدنوژه و پدافند شهدای سوباشی درحوزه دفاعی غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی بعدازظهر چهارشنبه به همراه معاون سیاسی و امنیتی و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری به مناسبت سالگرد شهادت سرلشگر خلبان عباس بابایی به شهرستان کبودرآهنگ سفر و از منطقه پدافند هوایی شهدای سوباشی و پایگاه شکاری خلبان شهید نوژه بازدید کرد.

استاندار همدان در این سفر با حضور در دفتر فرمانده منطقه پدافند غرب از زحمات مدیران ارشد پایگاه و دیگر کارکنان تقدیر و تشکر و در ادامه سفر خود از نمایشگاه تجهیزات پدافندی بازدید کرد و ضمن گفت‌وگوی رو در رو با متولیان این نمایشگاه از نزدیک در جریان روند برخی فعالیت‌ها و اقدامات این ستاد قرار گرفت.

شاهرخی همچنین با حضور در گردان‌های تابعه گروه همدان، سامانه مربوطه را نیز مورد بررسی و بازدید قرار داد و گفت: پدافند هوایی خط مقدم دفاع از کشور است.

وی با بیان اینکه پایگاه شهید نوژه و پدافند شهدای سوباشی نگین درخشان منطقه غرب کشور در حوزه دفاعی و نظامی است، گفت: نیروهای نظامی نقش اساسی و تأثیر گذاری در امنیت کشور داشتند و امنیت امروز کشور یک نعمت بزرگ و دستاورد اساسی کشور است.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه ارتش جمهوری اسلامی در هشت سال دفاع مقدس خدمات ارزشمند و ماندگاری داشته است، گفت: پدافند هوایی خط مقدم دفاع از کشور و از احساس ترین بخش‌های نظامی کشور است.

در ادامه این بازدید امیر صادقی‌زاده فرمانده پدافند هوایی منطقه غرب کشور و امیرسرتیپ خلبان خدایی فرمانده پایگاه شکاری شهید نوژه گزارشی از فعالیت‌ها، اقدامات و مسائل موجود در دو حوزه پدافند هوایی و پایگاه شکاری مطرح کردند.

