ترامپ: اینکه انفجار بیروت ناشی ازحمله بوده است برای کسی مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور آمریکا با عقب نشینی از موضع قبلی خود در قبال انفجار روز سه شنبه بیروت که آن را ناشی از یک حمله عنوان کرده بود، گفت که هیچکس در حال حاضر نمی‌تواند مشخص کند که این انفجار در پی یک حمله روی داده است.

«دونالد ترامپ» گفت: عده‌ای انفجار بیروت را ناشی از حمله می‌دانند و برخی نظر دیگری دارند.

وی افزود: کسی تا این لحظه نمی‌داند که چه اتفاقی روی داده است. برخی تجهیزات انفجاری را دلیل این حادثه می‌دانند.

در همین حال، رئیس کارکنان کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که دولت آمریکا به طور کامل احتمال حمله بودن انفجار مهیب روز سه شنبه در بیروت را رد نمی‌کند.

«مارک میدوز» در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان گفت: امیدواریم که انفجار بیروت صرفاً یک حادثه تاسفبار و نه اقدامی تروریستی باشد اما ما همچنان منتظر تمام اطلاعات در این خصوص هستیم.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه در واکنش به انفجار بیروت ضمن ابراز همدردی با مردم لبنان از این انفجار به مثابه یک «حمله» نام برد؛ اشاره‌ای که با اظهارات دولت لبنان مبنی بر اینکه این انفجار یک حادثه صنعتی است، در تناقض قرار می‌گیرد.

ترامپ روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت که او «عمیق ترین مراتب همدردی آمریکا با مردم لبنان» را در اثر وقوع انفجار در بندر بیروت که دست کم ۷۸ کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته، ابراز می‌کند.

ترامپ با ادعای اینکه آمریکا آماده کمک به لبنان است، افزود که «برای تمام قربانیان این حادثه و خانواده‌های آنان دعا می کنیم».

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه مدعی شد که «ما دارای رابطه بسیار خوبی با مردم لبنان هستیم و برای کمک حاضر هستیم».

وی در ادامه گفت که «این [حادثه] مانند یک حمله وحشتناک است». وی در پاسخ به درخواست یک خبرنگار برای ارائه توضیح بیشتر گفت که «این [انفجار] به نوعی یک بمب بود… من با شماری از بهترین ژنرال‌های ارتش آمریکا دیدار کرده ام و به نظر می‌رسد که آنها نیز همین طور احساس می کنند… از نظر آنان که بهتر از من می‌دانند، این یک حمله بود».

این در حالی است که پیش از این، «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان اعلام کرد که علت انفجار ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم است که بیش از شش سال بدون محافظت در انباری در بندر بیروت نگهداری می‌شد.

طبق اعلام مقامات لبنانی، انفجار بیروت تاکنون بیش از صد کشته و بیش از ۴ هزار زخمی به همراه داشته است.