معاون علمی و فناوری رئیس جمهور وارد سنندج شد

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برای بازدید و افتتاح چند طرح علمی و فناوری در استان صبح امروز وارد فرودگاه سنندج شد.

بازدید از پارک علم و فناوری سنندج، افتتاح ساختمان جدید مرکز رشد دانشگاه کردستان، بازدید از پیشرفت شتاب دهنده ژوری مانگ, بازدید از محصولات فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی سنندج از جمله برنامه‌های سفر یک روزه ستاری به سنندج است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین در ادامه از از محصولات فناورانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان بازدید و همچنین از شرکت دانش بنیان آتیلا ارتوپد هم بازدید می‌کند.

جلسه با نماینده ولی فقیه در استان کردستان و امام جمعه شهر سنندج و جلسه اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان کردستان خواهد بود.