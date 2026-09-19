به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کیخا شنبه شب در اجلاسیه شهدای رسانه خراسان جنوبی با اشاره به حضور مردم بیرجند در میدان شهید رئیسی اظهار کرد: یکی از قابهای ماندگار رسانه ملی، تصاویر حضور مردم در میدان شهید رئیسی بیرجند است؛ تصاویری از مردمی که در این شهر شهیدپرور همعهد و همقسم شدهاند تا در مسیر آرمانهای انقلاب و دفاع از رهبری حرکت کنند.
معاون امور استانهای صدا و سیما افزود: این مردم افتخارشان پیشرو و رهرو بودن در مسیر شهدایی همچون شهید ناصری، شهید فرودی، شهید آخوندی و شهید رضا جوان است.
وی با قدردانی از خانوادههای شهدا بیان کرد: حضور در میان مردمی که به واسطه خون شهدا در صحنه حاضر شدهاند، افتخار بزرگی است و باید به چنین ملتی درود فرستاد.
کیخا با بیان اینکه مسیر انقلاب اسلامی از ابتدا با دشواریهای فراوان همراه بوده است، ادامه داد: اگر به انسان گفته شود که در مسیر رسیدن به یک مقصد، گردنهها، درهها و بیابانهای سختی وجود دارد، زمانی که به این نقاط دشوار میرسد، به جای نگرانی، آن را بخشی از مسیر میداند و از اینکه توانسته این مرحله را پشت سر بگذارد، احساس موفقیت میکند.
وی با اشاره به دوران مبارزات پیش از انقلاب اسلامی گفت: از همان روزهایی که مبارزان در زندانهای ساواک زیر شکنجه بودند، مسیر پیش روی انقلاب مسیری دشوار بود.
معاون امور استانهای صدا و سیما افزود: پس از پیروزی انقلاب نیز امام خمینی(ره) با تعبیر «انفجار نور» و نامگذاری دهه فجر، نشان داد که پیروزی ۲۲ بهمن پایان راه نیست، بلکه آغاز مسیری طولانی است.
وی بیان کرد: در دوران دفاع مقدس نیز همین نگاه وجود داشت و در شبهای عملیات کربلای ۵ گفته شد که این شبها از شبهای سرنوشتساز انقلاب اسلامی است و شهدایی همچون شهید فرودی در کربلای ۴ و شلمچه جان خود را در این مسیر تقدیم کردند.
کیخا با اشاره به حوادث و چالشهای سیاسی و اجتماعی دهههای گذشته اظهار کرد: در مقاطع مختلف، از حوادث سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ و ماجرای کوی دانشگاه تا حوادث سال ۱۳۸۸ و اعتراضات سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، رهبر انقلاب نسبت به دشواریهای پیش رو هشدار دادند و امروز میتوان دریافت که بخشهایی از آن هشدارها ناظر بر آیندهای بود که باید برای آن آماده میشدیم.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و شهادت شماری از فرماندهان و نیروهای نظامی کشور گفت: شهید حاجیزاده به فرزندان این سرزمین و از جمله شهید رضا جوان افتخار میکرد و از نیروهایی سخن میگفت که همچون شیر در کنار فرماندهان خود ایستادهاند.
معاون امور استانهای صدا و سیما ادامه داد: امروز در یک گردنه تاریخی قرار گرفتهایم؛ گردنهای که باید آن را با بصیرت و هوشیاری پشت سر بگذاریم.
وی افزود: آنچه در این مرحله اهمیت دارد، تنها جنگ نظامی و شلیک موشک نیست، بلکه روایت این حوادث و چگونگی بازنمایی آن برای مردم و افکار عمومی جهان اهمیت بسیار زیادی دارد.
کیخا تأکید کرد: جنگ روایتها در بسیاری از موارد از جنگ نظامی دشوارتر است؛ زیرا رسانههای مختلف تلاش میکنند با روایتهای متفاوت، واقعیتهای میدان را آنگونه که خود میخواهند بازنمایی کنند.
وی گفت: رسانه انقلاب اسلامی در چنین شرایطی باید در برابر روایتهایی که با هدف انکار یا تحریف واقعیتها ارائه میشود، ایستادگی کند و اجازه ندهد جای ظالم و مظلوم در روایت حوادث تغییر کند.
معاون امور استانهای صدا و سیما با بیان اینکه نزدیکی به یک حادثه گاهی مانع درک ابعاد تاریخی آن میشود، اظهار کرد: ما امروز در کنار این عظمت و حماسه حضور داریم و شاید هنوز ندانیم چه اتفاق بزرگی در حال رقم خوردن است؛ اما روزی خواهد رسید که جهانیان این تاریخ را روایت خواهند کرد و از مقاومت مردم ایران و ایستادگی آنان سخن خواهند گفت.
وی ادامه داد: در این جنگ روایت، رسانهها با فشارها، تهمتها و حملات مختلف مواجه میشوند، اما وظیفه رسانه این است که بایستد و روایت خود را از واقعیتها ارائه کند.
کیخا با اشاره به حضور نیروهای رسانهای در میدان حوادث اخیر بیان کرد: در جریان حملات اخیر نیز خبرنگاران و فعالان رسانهای در میدان ماندند و تلاش کردند روایت مردم و حوادث را منتقل کنند.
وی با اشاره به دیدار خود با خانواده حسین محمدی، یکی از نیروهای جوان هوافضای سپاه، گفت: این جوان ۲۳ ساله از جمله افرادی بود که در جریان حوادث اخیر حضور داشت و روایت زندگی و فداکاری او نشان میدهد که نسل جوان این سرزمین چگونه در میدان دفاع از کشور حضور پیدا کرده است.
معاون امور استانهای صدا و سیما خاطرنشان کرد: وظیفه رسانه تنها انتقال خبر نیست، بلکه باید حقیقت حوادث را روایت کند؛ زیرا اگر ما روایت نکنیم، دیگران روایت خود را بر افکار عمومی تحمیل خواهند کرد.
وی افزود: امروز شهدای رسانه و خبرنگارانی که در مسیر حقیقت جان خود را از دست دادهاند، الگوی ما برای ایستادگی در این جنگ روایتها هستند.
نظر شما