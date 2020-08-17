افزایش قدرت سرایت کرونا / رعایت نکات بهداشتی تنها راه پیشگیری است

میثم یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کرمان طی دو ماه گذشته وضعیت خوبی در زمینه شیوع کرونا نداشته است، اظهار کرد: در این مدت روزها و شبهای بسیار مخاطره آمیزی را سپری کردهایم و هر روز شاهد وقوع اتفاقات ناگوار برای همشهریان هستیم.
وی با اشاره به اینکه میزان سرایت و شیوع بیماری کووید ۱۹ بسیار بالاست و تبعات سنگینی را از خود به جا میگذارد، گفت: مردم توجه داشته باشند که هیچ راهی جز رعایت اصول بهداشتی برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا نداریم.
یوسفی بیان کرد: عدم حضور در تجمعات غیرضروری، شستشوی مکرر دستها، استفاده از ماسک و عدم حضور در مکانهایی که بیمار وجود دارد، از جمله نکاتی است که باید رعایت شود تا میزان سرایت و انتقال ویروس کمتر شود.
پزشک متخصص بیماریهای عفونی در کرمان با اشاره به ناشناخته بودن رفتار ویروس کرونا اظهار کرد: علیرغم پیش بینیها ویروس کرونا با فرا رسیدن فصل گرم سال نه تنها از بین نرفت بلکه قویتر و شدیدتر از گذشته و با علائم جدید کارش را ادامه داد.
وی در خصوص علائم جدید ویروس کرونا گفت: در حال حاضر نه تنها علائم تنفسی کرونا از بین نرفته بلکه یکسری علائم جدید به ویژه گوارشی به قبلیها اضافه شده است.
یوسفی گفت: در حال حاضر بیماران مبتلا به کرونا با علائمی نظیر حالت تهوع، اسهال و ضعف بدنی بسیار شدید به مراکز درمانی مراجعه میکنند و همچنان علائم سرفه، تنگی نفس، کوتاهی تنفس، تب، سردرد، کاهش سطح هوشیاری و عوارض پوستی را هم شاهد هستیم. این بیماری میتواند همه علائم متنوع ارگانهای مختلف بدن را داشته باشد.
پزشک متخصص بیماریهای عفونی در کرمان بیان کرد: افراد توجه داشته باشند که ویروسهایی که در سالهای قبل در این فصل علائم گوارشی و تنفسی ایجاد میکردند، هنوز هم وجود دارند. برخی افراد در این فصل که زمان برداشت پسته و خرما است، دچار بیماریهای آلرژیک میشوند که علائم این بیماریها شباهت بسیاری به کووید ۱۹ دارد. اما پزشک میتواند با توجه به برخی نکات این بیماریها را از کرونا افتراق دهد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی هیچکس از رعایت زیاد مسائل بهداشتی ضرر نخواهد کرد، افزود: بهتر است افرادی دارای علائم به پزشک مراجعه کنند تا نوع بیماری آنها مشخص شود.
متخصص بیماریهای عفونی در کرمان بیان کرد: در صورتی که بیماری مشکوک به کرونا باشد حتماً برایش درخواست تست میکنیم که این مساله در خصوص همه افراد دارای علامت صدق نمیکند.
هشدار در نفوذ کرونا به اجتماعات خانوادگی
وی در خصوص تنگ شدن دایره ابتلاء به کرونا و ورود زنجیره انتقال به اجتماعات خانوادگی گفت: این نگرانی در خصوص خانوادههای دارای افراد مسن بیشتر است، گاهی افراد با حضور در اجتماع ویروس را به اجتماعات خانوادگی میآورند و بقیه افراد را بیمار میکند که تبعات آن را در بیمارستانها مشاهده میکنیم.
یوسفی با تاکید بر لزوم کاهش تماسها گفت: باید کمتر دیدن عزیزانمان را به اصلاً ندیدن یا بستری شدن آنها ترجیح دهیم، بنابراین باید دید و بازدیدها کمتر شود.
وی رعایت اصول بهداشتی مانند استفاده از ماسک و شستشوی مکرر دستها و حفظ فاصله اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: میزان سرایت ویروس بسیار بالاست و از اسفندماه هم بیشتر شده است در نتیجه با کوچکترین سهل انگاری ممکن است اطرافیانمان را متضرر کنیم.
یوسفی ادامه داد: در روزهای اخیر بیماران زیادی به ویژه از افراد مسن داشتیم که شش تا هفت ماه مسائل بهداشتی را رعایت کرده و از خانه بیرون نرفته بودند اما با یک تماس کوتاه با همسایه، فامیل یا فرزندان آلوده شدند و کارشان به بیمارستان کشیده شده است.
آب اولین و مهمترین مایع برای بیماران کرونایی
وی بیان کرد: ابتلاء به کرونا میتواند باعث بهم خوردن تنظیم قند خون به ویژه در بیماران دیابتی شود و میزان آن را بسیار افزایش دهد که این مساله کنترل ویروس و بیماری دیابت را مشکل میکند بنابراین حفظ رژیم غذایی این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی گفت: بهترین و اولین مایعی که به همه افراد به ویژه بیماران دیابتی توصیه میشود آب است.
پزشک متخصص بیماریهای عفونی در کرمان با تاکید بر اینکه کرونا واکسن ندارد و به این زودی ها واکسن آن تولید نمیشود، گفت: حتی در صورت تولید واکسن، تا ۶ الی هفت ماه بعد از تولید به دست ما نخواهد رسید.
متخصص بیماریهای عفونی با اشاره به در پیش بودن فصل سرد سال و شیوع آنفلوانزا، گفت: افراد باید حتی المقدور واکسن آنفلوآنزا را تهیه کرده و رعایت اصول بهداشتی را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند.
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