روز پُر کار پلیس خراسان شمالی / سارقان و قاچاقچیان در تور ماموران

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، روز جاری فضای انتظامی استان شاهد اخبار متفاوتی در حوزه‌های مختلف بود؛ از دستگیری سارقان حرفه‌ای گرفته تا کشف چند تن سنگ معدن قاچاق.

پلیس خراسان شمالی در حالی روز نسبتاً پرکاری را پشت سر گذاشت که خبرهای خوبی برای مشمولان سربازی نیز منتشر شد. حال به اختصار به برخی از مهم‌ترین اخبار انتظامی استان در روزی که گذشت نگاهی می‌اندازیم.

کشف ۲۲ تن سنگ معدن قاچاق در اسفراین

سردار علیرضا مظاهری، فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف ۲۲ تن و ۹۴۰ کیلوگرم سنگ معدن قاچاق از نوع سرب به ارزش بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در اسفراین خبر داد.

وی افزود: در راستای اجرای طرح عملیاتی مبارزه با استفاده غیر مجاز از معادن سطح حوزه استحفاظی طی ۲۴ ساعت گذشته، مأموران انتظامی شهرستان اسفراین موفق به شناسایی سه محموله سنگ معدن غیر مجاز به وزن حدود ۲۳ تن شدند.

مظاهری تصریح کرد: در این عملیات‌ها مأموران انتظامی شهرستان اسفراین شامل پاسگاه انتظامی پرکانلو، پاسگاه انتظامی عباس آباد و مأموران یگان امداد موفق به شناسایی دو دستگاه تراکتور حامل ۹ تن و ۵۰۵ کیلوگرم سنگ معدن و دو دستگاه کامیونت حامل ۱۳ تن و ۴۳۵ کیلوگرم سنگ معدن قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی در پایان با تاکید بر اینکه اقدامات پلیس در راستای مبارزه با استفاده غیر مجاز از معادن در سطح شهرستان با قدرت ادامه دارد، از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری سارق منزل با ۱۲ فقره سرقت

سرهنگ مقصود رستگار، رئیس پلیس آگاهی استان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرک گلستان بجنورد موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در بررسی‌های اولیه مشخص شد سرقت‌ها عمدتاً در یک مجتمع مسکونی صورت گرفته و سارق بدون تخریب وارد منازل شده و وسایلی از قبیل ظروف آشپزخانه، فرش، لباس، وسایل صوتی و تصویری و … را سرقت کرده است، افزود: برابر اظهارات شاکی‌ها و با توجه به اینکه برخی از منازل چندین مرحله مورد دستبرد قرار گرفته بود هماهنگی قضائی جهت شناسایی سارقان آغاز شد.

رستگار تصریح کرد: در حین رسیدگی به پرونده و با وصول شکوائیه‌ای از دادسرا در خصوص اقدام به سرقت توسط مستخدم منزلی در مرکز شهر مشخص شد که متهم یکی از ساکنین مجتمع مورد نظر می‌باشد که با توجه به قرائن موجود محرز شد سرقت‌ها توسط نامبرده انجام که وی از افراد سابقه دار بوده لذا در اجرای دستور قضائی مأموران پلیس آگاهی متهمه را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی دلالت نمودند.

رئیس پلیس آگاهی استان در انتها بیان کرد: متهمه در بازجویی‌های به عمل آمده به ۱۲ فقره سرقت منزل و انباری اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فراخوان طرح‌های تحقیقاتی برای کسری خدمت سربازی

سرگرد سجاد نامور، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی خراسان شمالی گفت: مرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی در نظر دارد؛ تعداد ۳ عنوان طرح‌های تحقیقاتی را با حمایت کسری خدمت سربازی برای دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های علوم اجتماعی، فناوری اطلاعات، عمران، ترافیک و پدافند غیرعامل مشغول به تحصیل بوده و یا فارغ‌التحصیل می‌باشند، واگذار نماید.

وی افزود: لذا به اطلاع کلیه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان می‌رساند چنانچه واجد شرایط بوده و به خدمت مقدس سربازی اعزام نشده‌اند با این نکته که داشتن حداقل یکسال زمان تا اعزام از ضروریات اجرای طرح می‌باشد می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت نشریه دانش انتظامی خراسان شمالی به نشانی اینترنتی: khs.jrl.police.ir مراجعه نمایند.

نامور در انتها اظهار کرد: :طرح‌های پیشنهادی بایستی بر اساس کار برگه‌های مصوب پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی تنظیم شود که از نشانی اینترنتی Khs.jrl.police.ir قابل دریافت و بهره برداری است و آخرین مهلت ارسال طرح‌های پیشنهادی تا ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹ می‌باشد.

مجروحیت ۴ شهروند بجنوردی در تصادفات روز گذشته

علیرضا حسین زاده، رئیس پلیس راه استان از وقوع ۳ مورد تصادف در ۲۴ ساعت گذشته در استان خبر داد و گفت: در اثر این حوادث ۴ نفر مجروح شدند.

وی با اشاره به اینکه این تصادفات در محورهای «چمن بید-جوزک» در اثر برخورد سواری سمند با کشنده اسکانیا، «محور راز به بجنورد» در اثر برخورد پراید و پژو پارس و «محور بجنورد- شیروان»، محدوده پارک بابا امان در اثر برخورد پراید با موتورسیکلت به وقوع پیوسته، افزود: برابر اعلام کارشناسان پلیس راه تغییر مسیر ناگهانی، عدم رعایت حق تقدم و عدم رعایت فاصله طولی علت‌های وقوع این حوادث بوده است.

حسین زاده در انتها یادآور شد: رانندگان عزیز قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را باید همواره رعایت کنند تا از بروز حوادث و تصادفات احتمالی پیشگیری نمایند.

زیرساخت مناسبی برای دوچرخه سواری در بجنورد فراهم نیست

سرهنگ هادی پرویزیان، رئیس پلیس راهور بجنورد نیز با انتقاد از زیرساخت‌های دوچرخه سواری شهرستان بجنورد گفت: اقداماتی از سوی مسئولان ذیربط در این خصوص انجام شده ولی کافی نیست.

وی افزود: برابر قانون افرادی که از دوچرخه نیز استفاده می‌کنند راننده محسوب شده و مشمول رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی هستند.

پرویزیان تاکید کرد: دوچرخه سواران محترم توجه داشته باشند که برای استفاده از دوچرخه و خصوصاً هنگامی که فرزندان عزیز در کنارشان هستند، حتماً از مسیرهای خلوت و مکان‌هایی که برای این امر اختصاص داده شده که بیشتر در پارک‌ها تعبیه شده‌اند استفاده کنند.