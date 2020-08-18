کشف ۱۲۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق میلیاردی در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت عمومی استان در انجام تحقیقاتی از دپو تعداد زیادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) در ۲ کارگاه تعطیل شده در یکی از قطب‌های صنعتی شهرستان اراک مطلع شده و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اظهار داشت: مأموران پس از بررسی‌های تخصصی و میدانی و اطمینان از صحت گزارش‌های رسیده با هماهنگی قضائی و حضور نماینده اداره برق شهرستان اراک به محل اعزام و موفق به کشف ۱۲۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) فاقد مدارک قانونی شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریالی دستگاه‌های کشف شده از سوی کارشناسان خاطرنشان کرد: ۲ متهم دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در پایان با تأکید بر برخورد قانونی نیروی انتظامی با سودجویان عرصه اقتصادی کشور از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده این قبیل جرایم از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۱۰ موضوع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای برخورد قاطع و بهنگام با مجرمان اقتصادی به پلیس گزارش کنند.