خبرگزاری مهر؛ مجله مهر _ مرضیه کیان: در یکی از خیابان‌های شرق تهران در حال خرید کردن بودم. چشمم به مغازه‌ای افتاد که پشت شیشه روی برگه A۳ با فونت بزرگ نوشته بود:"ماسک محرمی رسید"! چند تا ماسک هم به عنوان نمونه زیر برگه، روی شیشه چسبانده بود...

وارد مغازه شدم تا قیمت را بپرسم. فروشنده در همان ابتدا گفت: «همین ماسک‌ها در تبلیغات ماهواره دونه ای ۲۵ تومنه، ولی ما ۱۰ تومن می‌فروشیم. طرح‌های بیشتری هم هست که پشت شیشه جا نمی‌شد.»

رفت سمت قفسه‌ای که پشت سرش بود و کلی ماسک با نوشته‌های مرتبط با محرم آورد: "یا حسین"، "یا فاطمة الزهراء"، "یا قمر بنی هاشم"، "یا اباالفضل العباس"، "یا زینب"، "یا رقیه خاتون" و...

گفتم برای هیئت می‌خواهم تا بتوانم چند عکس با گوشی بگیرم، وقتی متوجه شد تعداد بالا برای خرید می‌خواهم، از لابلای قفسه‌ها مدل‌های خاص تری را رو کرد؛ ماسک‌های مشکی رنگ با تصویر عصر عاشورا، ضریح شش گوشه و کلی طرح دیگر که از دیدنشان تعجب کرده بودم! بعد از گرفتن عکس‌ها گفتم با مسئول هیئت هماهنگ می‌کنم و بعد از انتخاب، مجدداً مزاحم می‌شوم. اما بعد از ارسال عکس‌ها برای مسئول هیئت، نظر او هم برای توزیع ماسک‌ها با طرح‌های محرمی بین خادمین هیئت منفی بود.

سیاست و نیت تولید "ماسک محرمی"

مدتی بود که در فضای مجازی عکس این ماسک‌ها زیاد شده بود، ولی وقتی با اعتراض عمومی همراه شد، بنا شد که وارد بازار نشود؛ اما در راسته آن خیابان پر بود از این ماسک‌های محرمی!

با جستجوی مجدد در فضای مجازی، تعداد پست‌های مربوط به این ماسک‌ها از قبل بیشتر دیده می‌شود، حتی با قیمت پایین‌تر! که هدف علاوه بر فروش بیشتر، استفاده بیشتر توسط مردم هم هست؛ مخصوصاً از طرف افرادی که اهل اکسسوار بازی و تیپ روز هستند! غافل از اینکه عاقبت این ماسک‌ها چه می‌شود؟!

قبلاً جعبه‌های مخصوص اسماً متبرکه روی دیوار راهروی مدارس و اداره جات و بعضی از خانه‌ها نصب بود، تا این اسامی روی زمین و در سطل زباله ریخته نشود؛ اما حالا تکلیف اسامی اهل بیت روی ماسک‌های به اصطلاح نانو و قابل شستشو که فروشندگان از چاپ باکیفیت آن دم می‌زنند و گویا قرار است که پاک نشود، چه می‌شود؟! ماسک‌هایی که به گفته فروشنده تا ۱۵ بار قابلیت شستشو دارند و انصافاً چاپ خوبی هم روی آن‌ها انجام شده! از اینکه چه سیاست و نیتی در پشت پرده تولید این ماسک‌ها وجود دارد نمی‌توان نظر قاطع داد، اما در گفتگویی که با حجت الاسلام علی سرلک، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی انجام شد، در رابطه با استفاده از ماسک‌های به اصطلاح محرمی نظرش این بود که: «اگرچه ممکن است استفاده کننده از این ماسک‌ها، نیت خوبی داشته باشد و حسن فاعلی در کار باشد، اما چون در نهایت این ماسک‌ها تبدیل به زباله می‌شوند و دور انداخته می‌شوند، کار شایسته ای نیست و شأن اسامی اهل بیت پایین می‌آید، مثل لیوان‌های یکبار مصرفی که در سال‌های گذشته با همین اسامی و نوشته‌ها در هیئات دیده شده بود و بارها نهی شده بود.»

حقیقت این است که از کودکی نام اهل بیت برای شیعیان و حتی همه مسلمانان حرمت و جایگاه خاصی داشته است، از "یا علی" بگو بلند شو به بچه ۳ ساله گرفته تا "یا ابا الفضل" گفتن در هر شرایط سخت!

این نام‌ها همیشه در زندگی‌ها جاری بوده! و نباید اجازه داد که در بازی‌ها و سیاست‌های جدید غرق شد. نباید به اسامی اهل بیت توهین شود و این اسامی زیر دست و پا بیفتد، یا قاطی زباله‌های عفونی و دور ریز روانه سطل زباله شود.