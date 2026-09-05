جلوگیری از خروج غیرقانونی ۶ تن مرغ زنده از شهرستان میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس ایستگاه شهید فرجی شهرستان میانه حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، حدود یک هزار و ۹۰۰ قطعه مرغ زنده به وزن تقریبی ۶ تن را کشف کردند که فاقد هرگونه مجوز حمل بوده و بدون مجوزهای قانونی در حال خروج از شهرستان میانه بود.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با اشاره به توقیف خودرو و تحویل محموله مکشوفه به مراجع ذی‌صلاح، خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت با هرگونه حمل و جابه‌جایی غیرمجاز دام و طیور برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد اقدامات غیرقانونی، سلامت عمومی و امنیت اقتصادی جامعه را به خطر بیندازد.