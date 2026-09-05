حسین توکلی کجانی سرپرست معاونت سیاسی استانداری تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با صدور حکمی حسین توکلی کجانی را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی استانداری تهران منصوب کرد.

در این حکم، اجرای سیاست‌های عمومی دولت در حوزه‌های سیاسی، نظارت بر فرآیند انتخابات و اجرای دقیق قوانین انتخاباتی مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین بر تقویت تعامل و هماهنگی با احزاب و تشکل‌های سیاسی و مجموعه‌های مرتبط و تلاش برای تحقق اهداف و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است.

رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، پیروی از منویات مقام معظم رهبری و خدمت‌رسانی شایسته و مؤثر به مردم استان تهران از دیگر محورهای مورد تأکید استاندار تهران در این حکم است.