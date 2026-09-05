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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

دستگیری ۷ عامل درگیری و نزاع در شهرستان میانه

دستگیری ۷ عامل درگیری و نزاع در شهرستان میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری ۷ نفر از عوامل درگیری و نزاع در دو فقره جداگانه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع درگیری و نزاع در روز جمعه، مأموران کلانتری‌های ۱۱ و ۱۲ شهرستان میانه در محل‌های اعلام‌شده حاضر شدند.

وی افزود: در نخستین مورد، ۴ نفر از عوامل درگیری در حوالی روستای حصار توسط مأموران کلانتری ۱۱ دستگیر شدند.

سرهنگ رفیعی ادامه داد: در موردی دیگر، مأموران کلانتری ۱۲ با حضور در پارک دانش، ۳ نفر را که وضعیت عمومی نامناسبی داشتند، دستگیر کردند که پس از انتقال آنان به بیمارستان و انجام آزمایش، تست مصرف مشروبات الکلی چند نفر از آنان مثبت اعلام شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با افرادی که با رفتارهای هنجارشکنانه موجب برهم زدن نظم عمومی شوند، برابر قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6937976

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