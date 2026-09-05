ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ابتدا قرار بود در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل شرایط خاص کشور این آزمون به روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه موکول شد و پس از آن نیز با تعویق یک هفته ای در نهایت در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه در سراسر کشور برگزار شد.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان شرکت کردند.

کارنامه نتایج اولیه به همراه اسامی افراد مجاز به انتخاب رشته‌ آزمون کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ سوم شهریورماه اعلام شد.

از میان ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی ثبت‌نام کننده، بیش از ۴۹۷ هزار نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، روزانه غیر دولتی، مجازی، مشترک و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

پس از یک بار تمدید بیش از ۲۵۰ هزار نفر از داوطلبان مجاز، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کرده اند. البته هنوز آمار نهایی انتخاب رشته کنندگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نشده است.

میزان ظرفیت پذیرش کنکور ارشد

مجموع ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۴۶ هزار و ۶۳۷ نفر است که البته این آمار بدون احتساب اصلاحیه های دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اضافه و کم شدن ظرفیت های اعلامی است.

بیشترین ظرفیت به گروه علوم انسانی

بررسی میزان ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ نشان می دهد که بیشترین ظرفیت به گروه علوم انسانی با تعداد ۸۴ هزار و ۹۱۵ نفر و کمترین ظرفیت به گروه دامپزشکی با ۳۵۳ نفر اختصاص دارد.

گروه فنی مهندسی ۳۲ هزار و ۹۷۱ نفر، گروه علوم پایه ۱۴ هزار و ۶۹۳ نفر، گروه هنر ۷ هزار و ۲۹۸ نفر و گروه کشاورزی و منابع طبیعی ۶ هزار و ۴۰۷ نفر ظرفیت پذیرش در سال ۱۴۰۵ اعلام کرده اند.

سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان اعلام نتایج نهایی آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ پیش بینی کرده است که پس از پایان انتخاب رشته و برگزاری مصاحبه ها یا آزمون های عملی کدرشته های دارای شرایط خاص، نتایج نهایی آزمون کارشناسی نیمه اول مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شود تا خللی در ورود دانشجویان نوورود مقطع کارشناسی ارشد به دوره آموزشی نیمسال اول تحصیلی بوجود نیاید.