به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اندیشکده‌ها در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی مطالبه انحلال ستاد «ساماندهی و راهبری فضای مجازی» و احیای جلسات شورای عالی فضای مجازی و بازگشت به قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری را مطالبه کردند.

متن نامه به شرح ذیل است:

حضور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان؛

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی

با سلام و تحیت فراوان؛

احتراماً، همانطور که مستحضرید قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ما و فرامین مقام معظم رهبری به عنوان فصل‌الخطاب، دو رکن اساسی برای حکمرانی الهی و وفاق ملی است. هرگونه انحراف از این اصول، نه تنها نظام تصمیم‌گیری کشور را دچار تشتت و ناکارآمدی می‌کند، بلکه آسیب حیاتی به وحدت و انسجام کشور خصوصا در شرایط خطیر کنونی وارد خواهد ساخت.

ما جمعی از اندیشکده‌ها، صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور، بر حسب وظیفه نخبگانی و دغدغه‌مندی خود نسبت به سرنوشت این عرصه راهبردی، نگرانی عمیق خود را از رویه اخیر در فعال‌سازی و استناد به «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» (یا عناوین مشابه نظیر شورای مشورتی) اعلام داشته و موارد زیر را جهت اتخاذ تصمیم به حضورتان معروض می‌داریم:

۱- مغایرت تشکیل چنین ستادی با منویات و احکام صریح مقام معظم رهبری: امام شهید انقلاب اسلامی با صدور دو حکم تأسیس و تجدید شورای عالی فضای مجازی، این شورا را به عنوان «نقطه کانونی و متمرکز سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی» در این عرصه تعیین فرمودند و صراحتاً بر «انحلال تمامی شوراهای موازی» جهت جلوگیری از موازی‌کاری تأکید داشتند. تعطیلی بیش از یکساله جلسات این شورای عالی (که طبق ماده ۶ آیین‌نامه باید حداکثر هر چهار هفته یک‌بار برگزار شود) از یک سو، و فعال‌سازی ستادی غیرقانونی با شرح وظایف و اختیارات عجیب و گسترده فرادستگاهی از سوی دیگر، بدعتی آشکار در ایجاد نهادهای موازی و تضعیف جایگاه کانونی شورای عالی فضای مجازی است و تعارض آشکاری با احکام حاکمیتی و منویات مقام معظم رهبری دارد.

۲- تخطی از اصول قانون اساسی و ساختار تفکیک قوا: ایجاد نهادی فراقوه‌ای با وظایف و اختیارات گسترده و لازم‌الاجرا دانستن تمام مصوبات آن به واسطه تایید رئیس‌جمهور، موجب تداخل با حیطه اختیارات و وظایف رهبری، شوراهای عالی و دو قوه دیگر است. چنین رویکردی فارغ از افراد مستقر در این سمت‌ها به نوعی بن‌بست ساختاری، تمامیت‌خواهی نامیمون و اقتدارگرایی کنترل نشده منجر خواهدشد. به‌طور مثال «منوط کردن هرگونه برخورد با سکوها و کسب‌وکارهای متخلف به تصمیم شخص رئیس‌جمهور یا ستاد مذکور» که ماهیتی قانونی_قضائی دارد و یا بیان این مطلب که «ستاد فوق الذکر همان شورای عالی فضای مجازی است» در بیانات سخنگوی دولت، با اصول متعدد قانون اساسی نظیر اصول ۵۷، ۸۵، ۱۱۰ و ۱۵۶ مغایرت دارد. قانون اساسی در اصل ۱۷۶ حتی در شرایط خطیر و خاص امنیتی، اتخاذ تصمیمات را منوط به نظرخواهی شورایی در شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری دانسته است. همه این موارد درحالیست که ظرفیت شوراهای عالی با ریاست رئیس‌جمهور و ترکیبی متأثر از بدنه دولتِ دلسوز و تلاش‌گر، به همراه فرصت کم‌نظیر وفاق سران قوا، امکان پیش‌برد هر طرح مدبرانه و کارشناسی را از مجاری قانونی فراهم کرده است.

۳- ضرورت صیانت از حریم نقد و مقابله با فرافکنی‌های رسانه‌ای: متأسفانه در فضای رسانه‌ای کشور شاهد تلاش‌هایی در جهت تحریف نقدهای فوق بودیم. تاجایی که برخی افراد و رسانه‌ها (که متاسفانه شائبه ارتباط آن‌ها با شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز مطرح است) با توسل به ترفندهای رسانه‌ای، نقدهای حقوقی و ساختاری به غیرقانونی بودن «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را تحریف و به دوگان جعلی و انحرافیِ «موافقان و مخالفان اینترنت» تبدیل کردند. بدیهی است شناسایی عوامل این رویکرد غیراخلاقی و بررسی و شفاف‌سازی پیرامون شائبه فوق، برازنده دولت وفاق ملی است و چنانچه این رفتارها عامدانه و آگاهانه درحال تکرار است، برخورد با مسببان آن، جهت حفظ سلامت فضای نقد و پیش‌گیری از هرج‌ومرج رسانه‌ای، امری ضروری به نظر می‌رسد.

لذا بر اساس مطالب فوق، از جنابعالی به عنوان رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی و مسئول اجرای قانون اساسی، ناصحانه و مشفقانه انتظار داریم، دستورات مقتضی را جهت تحقق موارد زیر مبذول فرمایید:

۱- انحلال «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» (و کلیه کارگروه‌ها و ساختارهای موازی در این حوزه)

۲- احیا و از سرگیری جلسات شورای عالی فضای مجازی جهت اتخاذ تصمیمات لازم در بستری قانونی، شورایی و فراقوه‌ای

۳- تمکین به فرآیندهای قانونی و قضایی مصرح در قوانین کشور در مواجهه با تخلفات سکوها و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و یک‌جانبه اجرایی

بی‌شک بازگشت به مسیر قانون و سازوکارهای اصیل کارشناسی، بهترین راهکار برای صیانت از حقوق عامه، توسعه پایدار و حکمرانی پذیر فضای مجازی و تحقق امنیت سایبری کشور خواهد بود.

با تجدید احترام و آرزوی توفیق الهی

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