کشف ۱۷ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در ساوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی اکبر عیسی آبادی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نصب و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های ماینر (تولید ارز دیجیتال) در یکی از کارگاه تولیدی شهرستان ساوه، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی اظهار داشت: مأموران پس از اطمینان از صحت موضوع و کسب اطلاعات لازم، طی هماهنگی با دستگاه قضائی محل موردنظر را مورد بازرسی قرار دادند که در نهایت موفق به کشف ۹ دستگاه ماینر خارجی قاچاق که در این شرکت صنعتی، برای استخراج ارز دیجیتال تعبیه شده بود، شدند.

وی در ادامه از نصب و نگهداری تعدادی دستگاه ماینر در یک منزل مسکونی در یکی از محله‌های این شهرستان نیز خبر داد و اظهار داشت: در عملیاتی جداگانه و در بازرسی از این منزل مسکونی ۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف شد.

سرهنگ عیسی آبادی با بیان اینکه ارزش تقریبی دستگاه‌های قاچاق کشف شده از سوی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در حدود ۷۶۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: در این رابطه ۲ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.