جایگرینی کافوهای نوری علت اصلی اختلالات مخابراتی کرج است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، مشکل شبکه های مخابراتی در کرج به نحوی است که ارتباط با تلفن های همراه بسیار دشوار و در برخی موارد غیر ممکن است . خطوط ایرانسل مشکلات فراوانی در برقراری ارتباط دارند و تلفن های ثابت نیز در برخی نقاط غربی و جنوبی شهر قطع هستند .

حدود پنج روز است که تلفن ثابت شهروندان کمالشهر کرج در برخی نقاط قطع و در برخی نقاط یک طرفه است و امکان برقراری ارتباط تلفنی در این منطقه 200 هزار نفری وجود ندارد .

خطوط اینترنتی نیز مانند سایر بخش های مخابراتی دچار اختلال است به طوری که امکان اتصال به اینترنت به سختی میسر می شود و سرعت در خطوط پرسرعت ( ADSL ) نیز به نحو چشمگیری کاهش یافته است .

جالب اینجاست که در بعضی روزها حتی تلفن 117 نیز دچار اختلال است و امکان دسترسی به آن وجود ندارد .

مدیرکل مخابرات غرب استان تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت : جایگزینی کافوهای نوری به جای فیبر نوری علت اصلی اختلالات مخابراتی است و به زودی این اختلالات برطرف می شود .

سید محمود زرنگ زاده در خصوص خطوط اینترنت اظهار داشت : پهنای باند 64 ، 128 و 256 همان سرعت قبلی را دارند و مشکل کمتری متوجه خطوط اینترنت پرسرعت است .

وی در خصوص قطعی تلفن شهروندان کمالشهر کرج نیز اظهار داشت : در این بخش عملیات کابل برگردان در حال اجراست و حداکثر تا دو روز آینده تلفن ها وصل خواهد شد .