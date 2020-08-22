مدافعان سلامت واژه «پزشک» را معنا کردند

خبرگزاری مهر؛ گروه سلامت: شاید بتوان گفت «روز پزشک» سال ۱۳۹۹ بعد از هشت سال دفاع مقدس که جامعه پزشکی هم در آن دوران حضور جانانه‌ای داشت، برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد شد. حضور در میدان رزم با ویروس منحوس کرونا، یک واقعیت پنهان مانده را آشکار ساخت و آن این بود که جامعه پزشکی را نباید با مادیات شناخت و قیاس کرد.

محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: پزشکان همواره ثابت کرده‌اند که در کنار مردم و حتی جلوتر از مردم در جنگ حاضر می‌شوند و مبارزه با ویروس کرونا، یک میدان رزم برای مردم و جامعه پزشکی است.

وی با اشاره به شهادت بیش از ۱۶۴ نفر از کادر درمانی کشور در مبارزه با ویروس کرونا، افزود: با گذشت ۶ ماه از شیوع کرونا در کشور و جان باختن تعدادی از مردان و زنان پزشک در این مبارزه، اما هنوز ناگفته‌های زیادی از جانفشانی و ایثار کادر درمان برای مردم بازگو نشده است.

ظفرقندی با تاکید بر ضرورت مستندسازی جهاد مدافعان سلامت در مبارزه با کرونا، گفت: به نظر می‌رسد که ویروس کرونا با تمام ترس و هراسی که با خود آورده است، اما یک فرصت مغتنم را برای جامعه پزشکی کشور ایجاد کرد که بیش از پیش برای مردم و البته آن دسته از کسانی که پزشکان را با پول می‌سنجند، شناخته شوند.

جامعه پزشکی ما به شنیدن تبریک روز پزشک نیاز دارد، بهتر است با کادر درمان که این روزها حسابی خسته اند، بیش از پیش همکاری و همراهی کنیم رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، ادامه داد: جان باختن تعدادی از نیروهای متخصص کشور در حرفه طبابت، به آسانی قابل جبران نیست. مگر می‌شود به راحتی یک پزشک عمومی، متخصص بیهوشی، فوق تخصص ریه، متخصص داخلی، داروساز، رادیولوژیست و…، را برای این کشور تربیت کرد. قطعاً، خلأ جان باختن تعدادی از همکاران ما، ضایعه‌ای بزرگ و دردناک برای کشور است که آثار آن برای همگان مشهود است.

ظفرقندی با اشاره به تقارن روز پزشک امسال با ایام کرونا و جان باختن تعدادی از کادر درمانی کشور، گفت: جامعه پزشکی ما به شنیدن تبریک روز پزشک نیاز دارد، بهتر است با کادر درمان که این روزها حسابی خسته اند، بیش از پیش همکاری و همراهی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان با کادر درمان و جامعه پزشکی در روزهای کرونایی همراهی کرد، اظهار داشت: باید پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیریم. این ویروس با کسی شوخی ندارد و اگر نتوانیم از خودمان مراقبت کنیم، عواقب آن نه تنها برای خودمان که به دیگران نیز آسیب می‌زند.

کرونا ثابت کرد پزشک دنبال حق ویزیت و تعرفه نیست

به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی، حکایت روز پزشک امسال، حدیث هزاران مبتلا به کرونا و شهیدان جامعه پزشکی است. کسانی که میثاق طبابت را بر صفحات تاریخ پزشکی ثبت کردند.

علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که حالا چند ماهی است با شیوع کرونا در کشور، فرماندهی جنگ با این ویروس را در تهران بر عهده گرفته است؛ در گفتگو با خبرنگار مهر، از سختی‌ها و مشقت‌های روزهای اول مبارزه با کرونا گفت و اینکه چگونه کادر درمان بدون هیچ چشم داشت مادی و مالی، در میدان رزم حاضر شدند تا جان مردم را نجات دهند.

این روزها هرگز از خاطر مردم نخواهد رفت و قطعاً سینه به سینه و نسل به نسل برای آیندگان تعریف خواهد شد. همین مسئله مسئولیت پزشکان را دوچندان سنگین‌تر می‌کند تا قدر داشته‌های خود را بیشتر بدانند زالی از روزهایی گفت که کمبود ماسک و دستکش و لباس در بیمارستان‌ها آزار دهنده بود، اما پرسنل و کادر درمان بدون توجه به همین کمبودها و خطراتی که جان آنها را تهدید می‌کرد، برای نجات جان بیماران کوتاهی نمی‌کردند و این گونه نبود که بخواهند بهانه‌ای برای نرفتن به محل خدمت داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با عنوان این مطلب که امسال روز پزشک حال و هوای دیگری دارد و دلیل آن نیز شیوع کرونا بوده است، تاکید کرد: این روزها هرگز از خاطر مردم نخواهد رفت و قطعاً سینه به سینه و نسل به نسل برای آیندگان تعریف خواهد شد. به نظر من، همین مسئله مسئولیت پزشکان را دوچندان سنگین‌تر می‌کند تا قدر داشته‌های خود را بیشتر بدانند و به خود ببالند که لباس مقدس طبابت را بر تن کرده‌اند.

زالی گفت: کرونا باعث شد تعدادی از همکاران خود را از دست بدهیم و این ضایعه‌ای دردناک و اسف بار است که در چند ماه گذشته شاهد جان باختن قریب به ۱۶۰ نفر از انسان‌هایی باشیم که برای نجات جان هموطنان خویش، از جان خود گذشتند و این آسان نیست که بدانی در میدانی حاضر می‌شوی که بیرون آمدن از آن خیلی هم سهل و آسان نیست. پزشکان ما خوب می‌دانند که این ویروس چقدر خطرناک است، اما باز هم می‌ایستند و جان هموطنان خود را نجات می‌دهند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، اظهار داشت: جامعه پزشکی همواره مورد بی مهری و کم لطفی برخی دوستان قرار گرفته و آماج انواع تهمت‌ها بوده است. اما، بحران کرونا به این دوستان ثابت کرد که جامعه پزشکی بدون اینکه دنبال تعرفه و حق ویزیت و جراحی باشد، برای نجات جان هموطن خودش، از جانش می‌گذرد و این کار کمی نیست که جان خود را فدای جان دیگران بکنیم.

ناگفته‌هایی از مردم داری مدافعان سلامت

حبیب الله پیروی فوق تخصص جراحی عروق و رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یکی از پزشکانی بود که ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ آسمانی شد. او فقط پزشک نبود، بلکه به گواهی همسرش تمام زندگی‌اش را وقف باز کردن گره مشکلات بیمارانش کرد و با بیمارانش دوست بود و حتی از علاقه اش برای خدمت به مردم گذشت.

گفته می‌شود که شهید پیروی، بسیاری از بیماران خودش را بدون اینکه ویزیت بگیرد، معاینه می‌کرد و اصرار نداشت بیمار به بخش خصوصی برود. بسیاری از بیماران از دکتر پیروی ماهانه پول دارو و نسخه می‌گرفتند.

آن روزهایی که در آی‌سی‌یو برای نجات جان همسرم در حال دوندگی بودم همیشه جلوی چشمانم است و مردم باید بدانند رعایت نکات بهداشتی به نفع خودشان است و کادر درمان هم کمتر خسته می‌شوند

غلامرضا فخری متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه اول بهمن سال ۱۳۴۹ در بوشهر به دنیا آمد. از روزهای ابتدایی شیوع کرونا در بیمارستان نورافشار مشغول خدمت بود تا اینکه در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ پس از تحمل ۵ روز طاقت‌فرسا در آی سی یو بیمارستان مسیح دانشوری، چشم از جهان فروبست.

همسر این شهید که خود نیز پزشک است، می‌گوید: همگان خوب می‌دانیم که چقدر زمان می‌برد یک پزشک متخصص تربیت شود، اما به راحتی همین سرمایه به دلیل شیوع بیماری جان خود را از دست می‌دهد. از مردم می‌خواهم درک کنند که این لحظات و این دوران چقدر برای ما سخت است، آن روزهایی که در آی‌سی‌یو برای نجات جان همسرم در حال دوندگی بودم همیشه جلوی چشمانم است و مردم باید بدانند رعایت نکات بهداشتی به نفع خودشان است و کادر درمان هم کمتر خسته می‌شوند.

وحید ایروانی متولد سوم فروردین ۱۳۴۳، متخصص اعصاب و روان، یکی دیگر از آسمانی‌های دوران کرونا است.

همسرش از شخصیت وارسته دکتر ایروانی می‌گوید و اینکه در یک خانواده اصیل و مؤمن به دنیا آمد. در مدرسه اسلامی درس خواند. در زمان کنکور رشته پزشکی را برگزید و در دانشگاه شهید چمران اهواز قبول شد. دوره پزشکی عمومی را در اهواز گذراند. در همان زمان ازدواج کردیم که بعد از آن دوره سربازی و تعهداتش را گذراند. بعد از آن در رشته اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تخصص گرفت و روانپزشک شد.

نظام سلامت امروز در معرض امتحان بزرگ تاریخی است

نظام سلامت امروز در معرض امتحان بزرگ تاریخی است، اتفاق کرونا و برخورد نظام سلامت با این حادثه نشان داد که چه ظرفیتی در جامعه پزشکی وجود دارد که مغفول مانده بود در همین حال، عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به روز پزشک، گفت: ما باید قدر خودمان را بدانیم و این سرمایه اجتماعی را که نظام سلامت به دست آورده ارزان نفروشیم و به خوبی از جایگاه نظام سلامت دفاع کنیم.

وی افزود: امسال در شرایطی هستیم که روز پزشک معنای دیگری می‌دهد. نظام سلامت امروز در معرض امتحان بزرگ تاریخی است. اتفاق کرونا و برخورد نظام سلامت با این حادثه نشان داد که چه ظرفیتی در جامعه پزشکی وجود دارد که مغفول مانده بود.

حالا که ۶ ماه از شیوع کرونا در کشور گذشته است، آن طور که وزیر بهداشت می‌گوید کادر درمانی خسته اند و نیاز دارند نفسی تازه کنند. این توقع زیادی نیست که می‌توان از دست‌اندرکاران امر و مسئولان و مردم داشت که به جای تبریک روز پزشک، پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. گفته می‌شود که احتمال خیلی زیاد، شیوع همزمان آنفلوانزا و کرونا در فصل پاییز و زمستان، می‌تواند وضعیت را بغرنج‌تر کند. لذا، لازم است کادر درمانی در این یک ماه باقی مانده از تابستان، نفس تازه کنند.