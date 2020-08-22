بهره برداری و کلنگ زنی ۵۳ پروژه بخش کشاورزی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهیدی‌فر صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی مازندران در هفته دولت خبر داد و گفت: امسال ۵۳ طرح کشاورزی در بخش‌های تولیدی و زیربنایی در مازندران افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه ۵۳ طرح کشاورزی به ارزش ۹۷۰ میلیارد ریال در هفته دولت امسال بهره‌برداری و افتتاح می‌شود، گفت: این تعداد طرح کشاورزی برای دو هزار و ۴۷۹ نفر ایجاد اشتغال می‌کند.

این مسؤول گفت: انتقال آب با لوله، آبیاری تحت فشار، شالیکوبی، قطعه‌بندی و بسته بندی گوشت مرغ، گلخانه، کارخانه تولید کمپوست قارچ، شن ریزی جاده بین مزارع، احداث کانال بتنی و لاینینگ، تجهیز و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری و سکوی جمع آوری شیر از جمله طرح‌های قابل افتتاح کشاورزی در هفته دولت است.

شهیدی‌فر اضافه کرد: واحد پرورش گوسفند داشتی، پرورش مرغ گوشتی، گلخانه هیدروپونیک سبزی و صیفی و بسته بندی و فرآوری گیاهان دارویی، بسته بندی برنج، مواد غذایی، خشکبار و انواع چاشنی، سردخانه و انبار فنی، گلخانه لیموترش، ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی و مرمت و بهسازی آببندان از دیگر طرح‌های قابل افتتاح کشاورزی مازندران در هفته دولت امسال است.

وی ادامه داد: ۸۰ طرح کشاورزی مازندران با اعتبار دو هزار, ۳۴۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای سه هزار و ۴۵۳ نفر از بهره‌برداران با حضور وزیر جهاد کشاورزی و حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.