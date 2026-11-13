به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری تعدادی دستگاه استخراج رمزارز قاچاق در یک منزل مسکونی در شهرستان گچساران، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه آبشیرین قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و بازرسی از منزل موردنظر، چهار دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

خادمیان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.