ایجاد تعامل سمپادی ها با سایر دانش آموزان از طریق فعالیت مشترک

به‬ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر‬ به‬ نقل‬ از‬ روابط‬ عمومی‬ برنامه‬ پرسشگر، ‬الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان‬ در‬ برنامه‬ شامگاه‬ گذشته‬ پرسشگر، با بیان اینکه سمپاد پرورش همه استعدادهای ملی با گوناگونی استعدادهایی است که نیازمند ‏پرورش و شکوفایی است گفت: اما نکته اینجاست که باید ‏محدودیت های سازمان سمپاد را در نظر گرفت. مرکز ملی ‏سمپاد، اخیراً تبدیل به سازمان شده و قبلاً در حد اداره‌ای ‏کوچک در دل آموزش و پرورش بوده است.‏

وی افزود: هرچند مشکلات اعتباری در حال حل شدن ‏است. تعداد کارکنان سمپاد کمتر از ۵۰ نفر است. البته ‏وزیر قول حل آن را داده ولی بپذیریم با این تعداد محدود ‏امکان به دوش کشیدن وظایف سنگین و پرشمار وجود ‏نداشته است.‏

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان ‏اینکه طیف وسیعی از برنامه ها وجود دارند که پرهزینه تر ‏بوده اند و در اولویت دوم قرار گرفته اند گفت: مثلاً بچه ‏هایی که نمی خواهند به مدرسه سمپاد بروند در همان مدرسه ‏عادی برنامه ویژه دریافت کنند و یا کلوپ های ویژه علمی ‏دایر شود. اما خب چنین برنامه های تلفیقی پرهزینه و ‏اجرای آنها دشوار است.‏

وی افزود: هزینه متوسط یک دانش آموز در مدرسه سمپاد ‏برای آموزش و پرورش به مراتب کمتر از هزینه ‏تحصیل یک دانش آموز در مدرسه عادی است. پدرومادرها ‏داوطلبانه در این زمینه هزینه می کنند. سمپاد تنها مدرسه ‏ای است که شهریه ثابت ندارد. یک طیف شهریه داریم و ‏درصدی هم شهریه نمی دهند.‏

وی با اشاره به اینکه مدرسه به هیچ دلیلی حق ندارد دانش ‏آموزی را به دلیل ندادن شهریه از حق تحصیل در این ‏مدرسه محروم کند اظهار کرد: پرداخت هزینه توسط اولیا ‏به مراتب کمتر از مدرسه غیردولتی است و اگرچه عدالت ‏آموزشی صددرصدی نیست و بخشی از هزینه را از اولیا ‏می‬ گیریم اما نسبت به امکاناتی که در اختیار بچه ها قرار ‏می گیرد تنها روش رقابت با مدارس غیردولتی است و این ‏شکاف طبقاتی را کم می کند.‏

وی با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ مدرسه سمپاد داریم، درباره ‏آماری از ثبت نام المپیادهای دانش آموزی که در این برنامه ‏نمایش داده شد و حاکی از آن بود که استانی چون سیستان و ‏بلوچستان سه نفر و ایلام و هرمزگان یک نفر ثبت نامی ‏داشته اند اظهار کرد: دلیل توزیع ناعادلانه ثبت نامی ها یا ‏قبولی های مرحله دوم، ضعف سمپاد است و طبیعتاً اینطور ‏می‬ شود که آنها که در مدارس دولتی و غیردولتی هستند ‏کسب موفقیت در آزمون های ملی را از دست می دهند و ‏تلاش نمی کنند وارد چنین آزمون و میدانی بشوند. اتفاق ‏خوبی که در ۵۷۰ مدرسه می افتد و به تکاپو می افتند تا ‏خودشان را در این رقابت جدی بگیرند حفظ همین تعادل ‏است.‏

یاوری افزود: یک اقدام خوب سال گذشته این است که سعی ‏کنیم محتوای درسی سمپاد در شهرهای بزرگ را در اختیار ‏سایر مدارس قرار دهیم.‏

وی در پاسخ به اینکه اگر مدرسه غیردولتی وجود نداشت از ‏وجود مدارس سمپاد با این شکل دفاع می کردیم؟ گفت: ‏یکی از اهداف سمپاد، گسترش چتر خدمات سمپاد برای ‏همه استعدادهاست، اما بحرانی بودن شرایط با وجود ‏مدارس غیردولتی متمول بیشتر می شود و سمپاد ناچار ‏است وظیفه و ماموریت های عمودی خود را جدی تر ‏بگیرد.‏

یاوری با اشاره به آزمون های ورودی مدارس سمپاد گفت: ‏قبلا در مواردی مانند آزمون ورودی بدعمل شد اما باید در ‏کنار اصلاح این روندها این را هم در نظر بگیریم که هنوز ‏یک سوم ثبت نامی سمپاد در تهران خانواده های فرهنگیان ‏هستند و از این حیث فاصله زیادی با مدارس غیردولتی ‏داریم. ‏

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در واکنش ‏به این جمله که سمپاد، مقدمه‌ای برای موفقیت در کنکور ‏است گفت: این موضوع فقط مختص مدارس سمپاد نیست. ‏کنکور فقط یک مسیر بعد از اتمام آموزش رسمی است و ‏آموزش و پرورش مقدمه‌ای برای ورود به دانشگاه نیست ‏و باید به خودی خود ارزش هایی را تقویت کند که در ‏سندتحول احصا شدند اما به طور عملیاتی پیاده نشده اند. ‏ویژگی های یک دانش آموز سمپادی هم باید خارج از مقوله ‏کنکور معنادار باشند.‏

وی با اشاره به اینکه سازمان سمپاد به این سمت رفته که ‏رشته علوم انسانی در مدارس سمپاد پایه گذاری شوند گفت: ‏یک علت اینکه برخی سمپادی های ما در دوره کارشناسی ‏رشته دیگری می خوانند و بعد برای مقطع ارشد به سمت ‏علوم انسانی می روند به معنی عدم شناسایی استعداد به طور ‏صحیح نیست بلکه می خواهند تحارب دیگری کسب کنند.‏

یاوری با بیان اینکه تفکیک مدارس به معنای تفکیک بچه ‏ها نیست گفت: باید تعامل سمپادی ها با بقیه دانش آموزان ‏از طریق تعریف فعالیت های مشترک افزایش یابد.

مدارس ‏معین، خواهرخوانده و … طرح هایی هستند که در این ‏راستا دنبال می شوند. باید چتر حمایتی سمپاد را گسترده ‏کرده و دیگران بتوانند از خدمات سمپاد استفاده کنند. ‏همچنین روش های شناسایی استعدادها باید کم هزینه و ‏کارآمدتر بشوند. کار سختی است اما شدنی است.‏