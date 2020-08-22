ایجاد تعامل سمپادی ها با سایر دانش آموزان از طریق فعالیت مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه پرسشگر، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در برنامه شامگاه گذشته پرسشگر، با بیان اینکه سمپاد پرورش همه استعدادهای ملی با گوناگونی استعدادهایی است که نیازمند پرورش و شکوفایی است گفت: اما نکته اینجاست که باید محدودیت های سازمان سمپاد را در نظر گرفت. مرکز ملی سمپاد، اخیراً تبدیل به سازمان شده و قبلاً در حد ادارهای کوچک در دل آموزش و پرورش بوده است.
وی افزود: هرچند مشکلات اعتباری در حال حل شدن است. تعداد کارکنان سمپاد کمتر از ۵۰ نفر است. البته وزیر قول حل آن را داده ولی بپذیریم با این تعداد محدود امکان به دوش کشیدن وظایف سنگین و پرشمار وجود نداشته است.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه طیف وسیعی از برنامه ها وجود دارند که پرهزینه تر بوده اند و در اولویت دوم قرار گرفته اند گفت: مثلاً بچه هایی که نمی خواهند به مدرسه سمپاد بروند در همان مدرسه عادی برنامه ویژه دریافت کنند و یا کلوپ های ویژه علمی دایر شود. اما خب چنین برنامه های تلفیقی پرهزینه و اجرای آنها دشوار است.
وی افزود: هزینه متوسط یک دانش آموز در مدرسه سمپاد برای آموزش و پرورش به مراتب کمتر از هزینه تحصیل یک دانش آموز در مدرسه عادی است. پدرومادرها داوطلبانه در این زمینه هزینه می کنند. سمپاد تنها مدرسه ای است که شهریه ثابت ندارد. یک طیف شهریه داریم و درصدی هم شهریه نمی دهند.
وی با اشاره به اینکه مدرسه به هیچ دلیلی حق ندارد دانش آموزی را به دلیل ندادن شهریه از حق تحصیل در این مدرسه محروم کند اظهار کرد: پرداخت هزینه توسط اولیا به مراتب کمتر از مدرسه غیردولتی است و اگرچه عدالت آموزشی صددرصدی نیست و بخشی از هزینه را از اولیا می گیریم اما نسبت به امکاناتی که در اختیار بچه ها قرار می گیرد تنها روش رقابت با مدارس غیردولتی است و این شکاف طبقاتی را کم می کند.
وی با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ مدرسه سمپاد داریم، درباره آماری از ثبت نام المپیادهای دانش آموزی که در این برنامه نمایش داده شد و حاکی از آن بود که استانی چون سیستان و بلوچستان سه نفر و ایلام و هرمزگان یک نفر ثبت نامی داشته اند اظهار کرد: دلیل توزیع ناعادلانه ثبت نامی ها یا قبولی های مرحله دوم، ضعف سمپاد است و طبیعتاً اینطور می شود که آنها که در مدارس دولتی و غیردولتی هستند کسب موفقیت در آزمون های ملی را از دست می دهند و تلاش نمی کنند وارد چنین آزمون و میدانی بشوند. اتفاق خوبی که در ۵۷۰ مدرسه می افتد و به تکاپو می افتند تا خودشان را در این رقابت جدی بگیرند حفظ همین تعادل است.
یاوری افزود: یک اقدام خوب سال گذشته این است که سعی کنیم محتوای درسی سمپاد در شهرهای بزرگ را در اختیار سایر مدارس قرار دهیم.
وی در پاسخ به اینکه اگر مدرسه غیردولتی وجود نداشت از وجود مدارس سمپاد با این شکل دفاع می کردیم؟ گفت: یکی از اهداف سمپاد، گسترش چتر خدمات سمپاد برای همه استعدادهاست، اما بحرانی بودن شرایط با وجود مدارس غیردولتی متمول بیشتر می شود و سمپاد ناچار است وظیفه و ماموریت های عمودی خود را جدی تر بگیرد.
یاوری با اشاره به آزمون های ورودی مدارس سمپاد گفت: قبلا در مواردی مانند آزمون ورودی بدعمل شد اما باید در کنار اصلاح این روندها این را هم در نظر بگیریم که هنوز یک سوم ثبت نامی سمپاد در تهران خانواده های فرهنگیان هستند و از این حیث فاصله زیادی با مدارس غیردولتی داریم.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در واکنش به این جمله که سمپاد، مقدمهای برای موفقیت در کنکور است گفت: این موضوع فقط مختص مدارس سمپاد نیست. کنکور فقط یک مسیر بعد از اتمام آموزش رسمی است و آموزش و پرورش مقدمهای برای ورود به دانشگاه نیست و باید به خودی خود ارزش هایی را تقویت کند که در سندتحول احصا شدند اما به طور عملیاتی پیاده نشده اند. ویژگی های یک دانش آموز سمپادی هم باید خارج از مقوله کنکور معنادار باشند.
وی با اشاره به اینکه سازمان سمپاد به این سمت رفته که رشته علوم انسانی در مدارس سمپاد پایه گذاری شوند گفت: یک علت اینکه برخی سمپادی های ما در دوره کارشناسی رشته دیگری می خوانند و بعد برای مقطع ارشد به سمت علوم انسانی می روند به معنی عدم شناسایی استعداد به طور صحیح نیست بلکه می خواهند تحارب دیگری کسب کنند.
یاوری با بیان اینکه تفکیک مدارس به معنای تفکیک بچه ها نیست گفت: باید تعامل سمپادی ها با بقیه دانش آموزان از طریق تعریف فعالیت های مشترک افزایش یابد.
مدارس معین، خواهرخوانده و … طرح هایی هستند که در این راستا دنبال می شوند. باید چتر حمایتی سمپاد را گسترده کرده و دیگران بتوانند از خدمات سمپاد استفاده کنند. همچنین روش های شناسایی استعدادها باید کم هزینه و کارآمدتر بشوند. کار سختی است اما شدنی است.
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