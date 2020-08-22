نورعلی خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به هماهنگی‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در راستای ساماندهی برگزاری مراسم‌ها و برنامه‌های ایام محرم، گفت: خوشبختانه همکاری و تعامل هیأت‌های مذهبی در استان کردستان به بهترین شکل ممکن صورت می‌گیرد و این مهم در مراسم‌ها و برنامه‌های قبلی نیز به خوبی مشاهده شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۱۰ هیأت مذهبی در شهرستان‌های مختلف استان کردستان مجوز فعالیت از اداره کل تبلیغات اسلامی دریافت کرده و در مناسبت‌های مختلف فعالیت‌ها و برنامه‌های مناسب و خوبی را سازماندهی و اجرا می‌کنند.

رئیس شورای هیأت‌های مذهبی استان کردستان گفت: همکاری و تعامل مناسب با اداره کل تبلیغات اسلامی همواره در اولویت فعالیت‌ها و برنامه‌های هیأت‌های مذهبی استان کردستان قرار داشته و خوشبختانه این مهم در محرم سال جاری نیز تاکنون به خوبی رعایت شده است.

وی با اشاره به اعمال پروتکل‌های بهداشتی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص برگزاری مراسم‌های ایام محرم سال جاری، بیان کرد: بر اساس ثبت نام‌های صورت گرفته از سوی هیأت‌های مذهبی در استان کردستان و با بررسی‌های کارشناسی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی این استان تاکنون مجوز برگزاری ۱۲۵ مراسم و برنامه از سوی هیأت‌های مذهبی در ایام محرم سال جاری صادر شده است.

وی با اشاره به ادامه ثبت نام از برنامه‌های پیشنهادی از سوی هیأت‌های مذهبی استان کردستان در سامانه بیرق، یادآور شد: پیش بینی ما این است که احتمال اینکه شمار مراسم‌های ایام محرم به ۱۵۰ مورد هم برسد وجود دارد و به همین دلیل هم اکنون درخواست‌های متعددی در سامانه ثبت شده و در دست بررسی و اقدام لازم است.

خزایی با اشاره به تجمیع شماری از برنامه‌ها و مراسم‌های درخواست شده از سوی هیأت‌های مذهبی استان کردستان، عنوان کرد: با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مرکز، تاکید ما در استان کردستان بر این بود که هیأت‌های مذهبی در سراسر استان برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را به صورت تجمیعی برگزار کنند و خوشبختانه این مهم با استقبال از سوی هیأت‌های مذهبی مواجه شد.

وی با اشاره به تاکید صورت گرفته در راستای برگزاری مراسم‌های خانگی در محرم سال جاری، اظهار کرد: بر اساس تاکید صورت گرفته مبنی بر برگزاری مراسم‌های خانگی، خوشبختانه تاکنون مجوز برگزاری ۱۲۰ مراسم خانگی با حضور اعضای خانواده و بستگان درجه یک آنها صادر شده و خوشبختانه میزان استقبال صورت گرفته در این بخش همچنان در حال افزایش است.

رئیس شورای هیأت‌های مذهبی استان کردستان عنوان کرد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مرکز در سال جاری بخش زیادی از مراسم‌های ایام محرم در فضای باز برگزار می‌شود و بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با شماری از ادارات و سازمان‌های دولتی خوشبختانه از فضاهای موجود به خوبی استفاده می‌شود.

وی با اشاره به همکاری و تعامل مناسب همه هیأت‌های مذهبی در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان، یادآور شد: خوشبختانه تاکنون این همکاری و تعامل مطلوب بوده و انتظار داریم که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

خزایی به تعیین بازرس برای بازدید از روند برگزاری مراسم‌های ایام محرم در سراسر استان کردستان اشاره کرد و افزود: نظر به حساسیت‌های موجود در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تیم‌های نظارت و بازرسی در تمامی شهرستان‌های استان کردستان تشکیل شده و به صورت منظم فعالیت‌ها و برنامه‌های این ایام را مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در چند روز گذشته با برگزاری مراسم‌های ایام محرم در استان کردستان، بخش زیادی از برنامه‌ها و مراسم‌های در فضای باز برگزار شده و تمامی پروتکل‌های بهداشتی و موارد مورد تاکید دستورالعمل‌های ابلاغی نیز رعایت شده است و ما مشکلی در این زمینه نداشته‌ایم.