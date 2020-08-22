احداث ۴۵۰۰ متر طول شبکه هدایت آبهای سطحی در محله کن

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب پوش پارس مدیرعامل شرکت خاکریز آب که در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب‌های سطحی و بهسازی محله کن سخن می‌گفت، ضمن اعلام خبر فوق، تداخل عملکرد شبکه آبیاری باغات با شبکه مدیریت رواناب‌های سطحی را یکی از مشکلات قدیمی محله کن دانست که علاوه بر مشکلات زیست محیطی، به دلیل عبور از زیر بافت مسکونی سبب نا ایمن شدن سکونت در منازل این محله شده است. حال آنکه این محله و باغات آن یکی از ریه‌های تنفسی غرب و شمال غرب شهر تهران محسوب می‌شود.

وی با بیان آنکه اجرای اقدامات عمرانی مؤثر در سطح معابر محله کن مستلزم مشخص شدن وضعیت تراز منفی یک در شبکه آبیاری و آب‌های سطحی این محله است، افزود: بنا بر تصمیم کمیسیون شهرسازی شورای شهر و توافقی که با شهرداری صورت گرفت مقرر شد شرکت خاکریز آب به عنوان مجری زیرساخت شبکه آب‌های سطحی شهر تهران و سازمان نوسازی به صورت هماهنگ نسبت به طراحی شبکه آبیاری باغات و آب‌های سطحی و نیز بهسازی محیطی اقدام کنند.

وی انهار سطحی محله کن را شامل شبکه ای با ۱۲ هزار متر طول دانست و یادآور شد: این شبکه مسئولیت هدایت رواناب‌های خانگی و سیلابی از محله کن را بر عهده دارد. همچنین ۶ هزار متر طول، شبکه آبیاری باغات وجود دارد اما چالش اصلی این است که این دو شبکه با هم تداخل دارند و اگر میراب‌های محله کن از این محل بروند تاریخچه اطلاعات آنها درباره مدیریت انهار در سطح محلی از بین می‌رود.

مدیرعامل شرکت خاکریزآب، بهسازی حدود ۲۵ درصد از طول این شبکه ۱۲ هزار متری و نیز احداث ۴۵۰۰ متر طول شبکه آب‌های سطحی با هدف جداسازی شبکه آبیاری از شبکه آب‌های سطحی را از مهمترین اقدامات در دستور کار شرکت خاکریزآب برای رفع این مشکل ذکر و اضافه کرد: ایجاد بیش از ۱۰۸ حلقه چاه جذبی با هدف نگهداری رواناب‌ها در حوزه نفوذ در بسترهای زیرزمینی محله کن از دیگر فعالیت‌های پیش بینی شده در این زمینه است.

به گفته مدیرعامل شرکت خاکریزآب، کل شبکه طراحی شده در محله کن تا ۲۲ بهمن اجرا خواهد شد. همچنین بهسازی کانال دره «زرنو» به عنوان تخلیه گاه اصلی محله کن توسط شرکت خاکریزآب و بهسازی محیطی این دره توسط شهرداری منطقه ۵ انجام خواهد شد.

گفتنی است آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث شبکه آب‌های سطحی و بهسازی محله کن با حضور حجت الاسلام یحیی صالح نیا امام جمعه کن، محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و فریدون حیدری شهردار منطقه ۵ در امامزاده علی بن جعفر بن موسی الکاظم (ع) کن برگزار شد.