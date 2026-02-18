کشف بیش از ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امید شهریاری اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان در راستای اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر در محورهای مواصلاتی شمال استان، در حین کنترل خودروهای عبوری به ۴ دستگاه خودرو مشکوک و جهت بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس در ۴ عملیات مقتدرانه که در محورهای شهرستان‌های هیرمند، نیمروز، زهک و هامون انجام شد؛ در بازرسی از خودروها موفق به کشف مقدار ۱۰۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر، توقیف ۴ دستگاه خودروی سواری و دستگیری ۳ نفر از سوداگران مرگ شدند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان و ارجاع به مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: اجرای طرح برخورد و مبارزه با مواد مخدر با هدف برخورد قاطع و مبارزه تومان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با شدت و قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت.