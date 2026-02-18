سرهنگ محبی: ترافیک در محور تهران ـ کرج سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، وضعیت ترافیکی محورهای کشور را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین کرج تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است. همچنین در محور شهریار تهران (حدفاصل شهریار تا شهرقدس) و آزادراه ساوه تهران (محدوده نسیم‌شهر) نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران بومهن، آزادراه تهران پردیس، آزادراه تهران شمال و آزادراه قزوین رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی بدون هیچ‌گونه مداخلات جوی هستند.

وی با اشاره به کارگاه جاده‌ای مهم در محور کرج چالوس افزود: این محور، حدفاصل کرج تا شهرستانک در استان البرز، از تاریخ ۲۶ بهمن تا ۱۸ اسفند، در ساعات ۹ تا ۱۴ روزهای شنبه تا چهارشنبه به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای در محدوده‌های خوزنکلا و پلیس راه سد کرج مسدود خواهد بود. در این زمان، تردد از محور جایگزین آزادراه تهران–شمال امکان‌پذیر است.

سرهنگ محبی همچنین تصریح کرد که محورهای پونل خلخال، هشتگرد طالقان، کوثر خلخال و پاتاوه دهدشت همچنان مسدود هستند.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: با مدیریت زمان سفر، اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، رعایت فاصله طولی مناسب و پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، سفری ایمن برای خود و دیگران رقم بزنند.