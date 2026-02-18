طاهری: سارق اماکن دولتی در جاجرم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ علی طاهری اظهار کرد: در پی اعلام وقوع سرقت از یکی از اماکن دولتی در سطح شهرستان جاجرم، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی، بررسی صحنه جرم و جمع‌آوری سرنخ‌ها، موفق شدند هویت سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، اموال مسروقه شامل تجهیزات و اقلام اداری کشف و ضبط شد و متهم در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی اعتراف کرد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده در این خصوص گفت: متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.