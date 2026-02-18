به گزارش خبرنگار مهر، الهنظر شهبخش صبح چهارشنبه در آیین امضای تفاهمنامه همکاری با دانشگاه ملی مهارت سیستان و بلوچستان بیان کرد: تجربه نشان داده است که توسعه پایدار بدون تربیت نیروی انسانی متخصص و مهارتمحور محقق نمیشود و حتی برخورداری از زیرساختهای فیزیکی، بدون نیروی کار ماهر، منجر به پیشرفت واقعی نخواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: مهارتآموزی و مهارتافزایی، محور سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش بیکاری و تحقق اشتغال پایدار بهویژه در استان سیستان و بلوچستان است.
وی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استان ادامه داد: مراکز آموزش فنیوحرفهای و دانشگاه ملی مهارت، بازوان اصلی اجرای سیاست مهارتآموزی در سیستان و بلوچستان هستند و این تفاهمنامه زمینه آموزش هدفمند جوانان متناسب با نیاز واقعی بازار کار را فراهم میکند.
شه بخش اظهار داشت: هدف از این همکاری، عبور از آموزش صرف و حرکت به سمت مهارتمحوری، شناسایی استعدادهای بومی و ایجاد اشتغال پایدار در استانی است که با یکی از بالاترین نرخهای بیکاری در کشور مواجه است.
در ادامه این آیین، محمد قاسمی، رئیس دانشگاه مهارت سیستان و بلوچستان نیز با تأکید بر رویکرد اشتغالمحور این دانشگاه بیان کرد: مأموریت اصلی دانشگاه ملی مهارت، تربیت نیروی کاردانی ماهر و پیوند آموزش با نیاز واقعی بازار کار است.
وی افزود: دانشگاه ملی مهارت با برخورداری از ظرفیت آموزشکدهها و کارگاههای تخصصی، آموزش نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای تولیدی و صنعتی را دنبال میکند و در همین راستا، تفاهمنامههای متعددی با صنایع و دستگاههای اجرایی منعقد شده است.
رئیس دانشگاه مهارت سیستان و بلوچستان ادامه داد: آموزش مهارتی دانشآموزان با همکاری آموزشوپرورش از مهرماه آغاز شده و این برنامه تا پایان سال ادامه دارد.
قاسمی با اشاره به اخذ مجوز راهاندازی مرکز رشد دانشگاه ملی مهارت بیان کرد: این مرکز با هدف حمایت از ایدههای نوآورانه، توسعه مهارتهای کاربردی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت راهاندازی میشود.
وی در پایان افزود: با اجرای مفاد این تفاهمنامه و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی، مسیر اشتغال پایدار جوانان سیستان و بلوچستان هموارتر شود.
نظر شما