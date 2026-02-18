۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

افت ۴۳ هزار واحدی شاخص کل از سقف روزانه

امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران با رشد ۹ هزار و ۹۳۴ واحدی (معادل ۰.۲۶ درصد) به سطح ۳ میلیون و ۸۵۷ هزار واحد رسید، اما نسبت به سقف روزانه ۴۳ هزار واحد عقب‌نشینی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در معاملات امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با وجود شروع سبز، روندی احتیاطی را در پیش گرفت و شاخص‌ها پس از ثبت سقف‌های روزانه، بخشی از رشد خود را از دست دادند.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با سپری شدن یک ساعت از معاملات، با ثبت افزایش ۹ هزار و ۹۳۴.۳۵ واحدی (معادل ۰.۲۶ درصد) به سطح ۳ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۴۷۶.۴۹ واحد رسیده، اما این در حالی است که شاخص کل در بالاترین سطح روزانه خود به عدد ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۵۰۷.۲۳ واحد نیز دست یافته بود و اکنون حدود ۴۳ هزار واحد از آن سقف فاصله گرفته است. در همین حال، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۴ هزار و ۶۵.۸۷ واحدی (معادل ۰.۴۱ درصد) در ارتفاع ۹۸۸ هزار و ۳۰۰.۵۲ واحد ایستاد. ارزش کل بازار در این روز به بیش از ۱۱۵ هزار و ۱۵۸ میلیارد ریال بالغ شد.

در معاملات امروز تا لحظه تنظیم این گزارش، ارزش معاملات خرد به ۲ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، ۸۰ میلیارد تومان نقدینگی توسط حقوقی‌ها به بازار تزریق شده (خرید حقوقی) و صندوق‌های درآمد ثابت با ورود ۲۶۹ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شده‌اند. در این ساعت از معاملات، ۶۳ نماد با صف خرید به ارزش یک هزار و ۴۱ میلیارد تومان مواجه هستند، در حالی که ۴۶ نماد با صف فروش به ارزش ۳۵۶ میلیارد تومان قرار دارند. همچنین ۳۲۲ نماد مثبت و ۲۲۴ نماد منفی بدون صف در حال معامله هستند. سرانه خرید حقیقی ۴۷.۸ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۵۵.۷ میلیون تومان ثبت شده است.

شاخص‌های اصلی بازار عملکرد مثبت اما احتیاط‌آمیزی را ثبت کردند. شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با یک هزار و ۷۳۹.۰۶ واحد افزایش (معادل ۰.۲۶ درصد) به ۶۷۵ هزار و ۲۷۱.۵۰ واحد رسید. شاخص آزاد شناور نیز ۶ هزار و ۸۷۷.۳۷ واحد (معادل ۰.۱۴ درصد) بالا آمد و رقم ۴ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۳۴۷.۹۱ واحد را به ثبت رساند. در میان شاخص‌های تخصصی، شاخص بازار اول با افزایش ۳ هزار و ۲۶۸.۹۶ واحدی (معادل ۰.۱۰ درصد) به ۳ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۴۶۶.۷۶ واحد رسید، در حالی که شاخص بازار دوم با رشد ۴۴ هزار و ۷۵۵.۹۹ واحدی (معادل ۰.۶۶ درصد) در سطح ۶ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۲۲.۶۵ واحد قرار گرفت و همچنان بهترین عملکرد را در میان شاخص‌ها به نام خود ثبت کرده است. کمترین سطح شاخص کل در معاملات امروز ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۹۱۴.۷۱ واحد بوده است.

تأثیرپذیری شاخص از نمادهای شاخص‌ساز

بررسی آمار نشان می‌دهد که نمادهای «بانک پاسارگاد» (وپاسار) با ۲ هزار و ۲۰۱.۴۹ واحد، «ملی صنایع مس ایران» (فملی) با ۲ هزار و ۱۱۰.۱۲ واحد و «شرکت سرمایه‌گذاری امید» (وامید) با یک هزار و ۷۵۸.۴۴ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشته‌اند. در سوی دیگر بازار، نمادهای «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» (فارس) با منفی ۴ هزار و ۱۹.۲۸ واحد، «پارسان» با منفی یک هزار و ۸۳۱.۲۹ واحد و «شرکت سرمایه‌گذاری غدیر» (وغدیر) با مثبت یک هزار و ۵۱۹.۲۹ واحد به ترتیب منفی‌ترین و مثبت‌ترین تأثیرات بعدی را ثبت کرده‌اند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس و فرابورس

در بازار بورس، نماد «توسعه ساختمان سپهر تهران» (ثپهران) با ۲۴ هزار و ۴۸۸ معامله، بیشترین تعداد تراکنش را به خود اختصاص داده و به عنوان پرتراکنش‌ترین نماد روز شناخته شده است. این نماد با قیمت پایانی ۳ هزار و ۹۷۶ ریال، افزایش ۲.۹۸ درصدی را تجربه کرده و ارزش معاملات آن به بیش از ۸۳ میلیارد ریال رسیده است. پس از آن، نماد «سایپا» (خساپا) با ۹ هزار و ۳۳۰ معامله و نماد «ایران خودرو» (خودرو) با ۶ هزار و ۸۷۶ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. نماد «بانک ملت» (وبملت) نیز با ۶ هزار و ۳۳۰ معامله از دیگر نمادهای پُرتراکنش امروز است.

در فرابورس ایران نیز نماد «کارخانجات تولیدی نیروترانسفو» (نیروترانسفو) با ۵ هزار و ۹۱۷ معامله در صدر جدول پُرتکرارترین نمادها ایستاده است. این نماد با قیمت پایانی ۹ هزار و ۴۷۰ ریال (افزایش ۲.۹۳ درصدی) مواجه شده است. نماد «آلیاژ گستر هامون» (فهامون) با ۳ هزار و ۶۴۷ معامله و نماد «گروه صنعتی درپاد تبریز» (درپاد) با ۲ هزار و ۵۴۰ معامله دیگر نمادهای فعال فرابورس در این ساعت از معاملات هستند.

عملکرد شاخص‌های فرابورس

شاخص کل فرابورس نیز مسیر صعودی بورس را دنبال کرده و با ۲۳۵.۷۲ واحد افزایش (معادل ۰.۸۱ درصد) به رقم ۲۹ هزار و ۴۹۲.۰۲ واحد رسیده است. شاخص قیمت فرابورس و شاخص کل هم‌وزن فرابورس به ترتیب رشد ۰.۸۱ و ۰.۴۹ درصدی را تجربه کرده‌اند. در این میان، شاخص بازار دوم فرابورس با افزایش ۱۰۱.۶۳ واحدی (معادل ۰.۹۴ درصد) بیشترین رشد را در میان شاخص‌های فرابورس ثبت کرده و شاخص بازار اول فرابورس نیز با رشد ۰.۲۷ درصدی همراه بوده است.

در میان نمادهای تأثیرگذار بر شاخص فرابورس، «کگهر» با مثبت ۳۵.۱۵ واحد، «مارون» با مثبت ۳۳.۱۷ واحد و «آریا» (آریا) با مثبت ۲۴.۷۹ واحد بیشترین تأثیر مثبت را داشته‌اند. نمادهای «نی شکر»، «آریان» و «هرمز» به ترتیب با مثبت ۱۹.۵۸، مثبت ۱۳.۵۲ و مثبت ۱۰.۰۸ واحد در رتبه‌های بعدی تأثیرگذاری قرار گرفته‌اند.

علی فروزانفر

    • NP FR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      در ظاهر رشد شاخص کل بورس تهران را نشان می‌دهد، اما افت ۴۳‌هزار واحدی از سقف روزانه، چند چالش بنیادین را آشکار می‌کند.چالش‌هانوسان بالا و نبود اطمینان سرمایه‌گذاران: شاخص پس از رشد اولیه به سرعت عقب‌نشینی کرده که نشانه‌ی فضای احتیاطی و ضعف اعتماد بازار است.تسلط نمادهای شاخص‌ساز: بخش عمده‌ی تغییر شاخص از تأثیر چند نماد بزرگ (مثل «فارس»، «وپاسار»، «فملی») ناشی می‌شود و نشان می‌دهد بخش وسیعی از شرکت‌ها رشد پایداری ندارند.
    • NP FR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      کاهش قدرت خرید حقیقی‌ها: میانگین سرانه خرید حقیقی از فروش پایین‌تر است و ورود نقدینگی بیشتر از سوی حقوقی‌ها انجام می‌شود، که بیانگر خروج تدریجی سرمایه‌گذاران خرد است. رکود معاملاتی در برخی صنایع: علیرغم ثبات شاخص‌های فرابورس، ارزش معاملات خرد نسبتاً پایین است و انگیزه‌ی سفته‌بازان کاهش یافته.
    • NP FR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      راهکارهای پایدارثبات در سیاست‌های اقتصادی و ارزی: پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مهم‌ترین عامل برای تقویت اعتماد و رشد پایدار بازار سرمایه است. افزایش شفافیت و عمق بازار: تقویت نظارت بر افشای اطلاعات شرکت‌ها و توسعه ابزارهای مالی می‌تواند نوسان شاخص را کاهش دهد. حمایت واقعی از سهام‌داران خرد: به‌جای دخالت کوتاه‌مدت از طریق تزریق نقدینگی، باید سازوکار صندوق‌های تثبیت و بازارگردانی حرفه‌ای اصلاح شود.
    • NP FR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      تنوع‌بخشی به صنایع بورسی: کاهش تمرکز بر نمادهای شاخص‌ساز و تقویت بخش‌های نوآور و صادرات‌محور، تعادل و پایداری بیشتری در بازار ایجاد می‌کند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها