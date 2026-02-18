به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسات، برنامه عملیاتی سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌ها بر اساس اولویت‌ها و ضوابط ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت بهداشت، ارزیابی و نهایی‌سازی شد.

این نشست‌ها با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، مدیرکل و کارشناسان دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و نمایندگان اداره کل بودجه برگزار شد. در جریان جلسات، برنامه‌ها و فعالیت‌های هر حوزه به‌صورت تفکیکی بررسی و زمان‌بندی دقیق اجرای هر فعالیت مشخص گردید.

همچنین کارشناسان اداره کل بودجه، نظرات تخصصی خود را در خصوص ردیف‌های اعتباری برنامه‌ها ارائه کردند تا هماهنگی لازم میان اهداف، فعالیت‌ها و منابع مالی پیش‌بینی‌شده ایجاد شود.

هدف از برگزاری این جلسات، هم‌راستایی کامل برنامه‌های عملیاتی با اولویت‌های کلان وزارت بهداشت و ارتقای عملکرد حوزه‌های مختلف در مسیر توسعه و بهبود نظام سلامت کشور عنوان شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، جلسات نهایی‌سازی برنامه عملیاتی سایر حوزه‌های ستادی تا پایان بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت تا تمامی برنامه‌ها به‌ صورت مرحله‌ای مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرند.